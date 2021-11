Governo compra 400 kg de peixes de frigorifico de Vanda Milani, enquanto o pequeno produtor fica a mercê da própria sorte

Governo resolveu fazer a aquisição de 100 mil cápsulas de omeprazol pelo período de dois meses – Foto: Reprodução / Arte alemão Monteiro

Seria irônico se não fosse trágico o que vem acontecendo com a saúde do Estado Acre no governo de Gladson Cameli, isso porque nos hospitais do Estado e Unidade de Pronto Atendimento falta desde insumos hospitalares até produtos de limpeza, sobretudo medicamentos básicos para tratar as mais diversas enfermidades, principalmente nos hospitais do interior, como no Alto Acre e no Juruá.

Diante destas dificuldades, o Governo por meio do Departamento de Assistência Farmacêutica, resolveu que comprando uma grande quantidade de omeprazol resolveria o problema, com isso, o Governo de Cameli resolveu fazer a aquisição de 100 mil cápsulas deste medicamento pelo período previsto de novembro e dezembro, deixando de suprir de fato as necessidades da saúde pública.

Em conversa com uma servidora da saúde que não quis se identificar por motivo de represália, a mesma informou que é um absurdo o que o governo vem fazendo, onde muitos procedimentos tem deixado de ser realizado por falta de material hospitalar e medicamentos da atenção básica que são os mais necessitados e esta situação sempre é levado ao conhecimento dos responsáveis, mas até o momento ninguém fez nada para resolver.

“Com essa compra exagerada de omeprazol para usar em dois meses é provável que acreditem que na saúde pública só há pessoas com problemas no estomago ou no trato digestivo e os pacientes com outros problemas de saúde talvez fiquem sem ter aquilo que realmente precisam, por conta desse tipo de situação. Quando se trata de qualquer problema que requer um atendimento mais específico nós mandamos para Rio Branco porque nos hospital do interior falta muita coisa, é um absurdo o que eles estão fazendo”, concluiu a servidora.

Para buscar mais informações a respeito do assunto, tentamos contato com com a Secretaria de Estado de Saúde através do número de telefone “(68) 3215-27XX” com o intuito de obter respostas, mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso.

Não vou munda meu voto, tenho costume de orar com minha palavra, diz vereador Jurandir. O clima na Câmara de Vereadores esquentou, após parte dos servidores da prefeitura de Brasileia tumultuar a sessão e descumprirem o Regimento Interno, por esse motivo, os vereadores chamou a atenção da Presidente da Casa, Arlete Amaral, por conta da sua inércia diante da situação vexatória.

