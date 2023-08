Governo Cameli retira do hospital de Brasileia o único médico infectologista que tinha, deixando centenas de pacientes desassistidos

Uma das ações de desapropriação mais truculentas da história do Acre, foi cumprida na manhã desta terça-feira 15, onde centenas de policiais foram mobilizados para retirar as famílias de uma ocupação.

Chamou atenção o aparato de guerra utilizado pela cúpula da segurança do governo Gladson Cameli (Progressista), que até Snipes, atiradores de elite da polícia militar, posicionados no entorno da região do bairro Irineu Serra.

A área ocupada é de propriedade do governo do Acre e moradores reclamam do não cumprimento da palavra por parte do governador, que prometeu na campanha diante dos moradores, que eles permaneceriam no terreno.

Usando spray de pimenta e balas de borracha, a polícia não fez distinção de crianças, idosos e mulheres, usaram da brutalidade autorizada pelo Palácio Rio Branco.

O outro lado

O governo informou que irá amparar as famílias desabrigadas após a reintegração de posse e o Parque de Exposições Wildy Viana será utilizado como abrigo temporário.

O governo do Acre ressaltou que a ação é movida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AC) e que pede a remoção de famílias que ocupam irregularmente as áreas de terra desde 2021. Leia Também: Eu tô pouco me lixando se vou ser exonerado: Silvio Santos afirma que governo Gladson tem que parar de se acovardar para os deputados

Veja o vídeo: