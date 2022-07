Governistas do Juruá não aceitam Márcia Bittar como vice de Gladson Cameli e puxam movimento em favor de Rômulo Grandidier

Poucas horas depois do evento que sacramentou Márcia Bittar (PL) como vice na chapa de Gladson Cameli, apoiadores e membros do governo do Juruá levantaram movimento contrário.

Um card que circula nas redes sociais especificamente em vários grupos de whatsapp, pede o ex-secretário da casa civil, Rômulo Grandidier, como vice. Rômulo Grandidier por sinal era o nome dentre os postulantes com maior aceitação dos Militantes governistas do Juruá e da própria família do governador Gladson Cameli.

Tido como homem de confiança, Grandidier tem relações de trabalho com a família, afinal era o contador de algumas empresas do grupo Cameli e por isso tinha maior simpatia do pai de Gladson. Com a frase ‘Queremos Rômulo Grandidier’, o banner está sendo compartilhado por inúmeras pessoas que não engoliram a escolha de Márcia Bittar, anunciada oficialmente em um ato político ocorrido na noite de quarta-feira, inclusive com a presença do governador Gladson Cameli.

Esse é só mais um episódio da novela que permeia o entorno do Palácio Rio Branco, que encontra resistência no nome de Márcia Bittar como vice na disputa pela reeleição de Gladson Cameli.