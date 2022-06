“Governador Gladson, quando o senhor retornar de seu passeio à Suíça onde o senhor deve ter ido esquiar, ou quem sabe, abrir uma conta em algum banco suíço dê uma passadinha lá no PS”, diz Daniel Zen

Deputado Daniel Zen denuncia descaso do governador Gladson Cameli e omissão no serviço de Pediatria do Acre – Foto: Reprodução

Acreinfoco – O deputado Daniel Zen (PT-AC) destacou, na tribuna da ALEAc, em sessão desta terça-feira (14), os problemas constatados no serviço de pediatria, durante vistoria ao Pronto Socorro de Rio Branco, realizada por deputado no último domingo (12).

“Não bastasse o vergonhoso índice de feminicídios do Acre, nos deparamos agora com outro tipo de violência. É a violência decorrente do descaso, da negligência, da omissão e da incompetência em conseguir planejar e executar uma política de atendimento em Saúde que, minimamente, dê conta da demanda. Estou falando da situação do serviço pediátrico em nosso Estado.” iniciou o deputado.

O parlamentar de oposição ao governo bolsonarista de Gladson Cameli (PP) prosseguiu em seu discurso: “Já se sabe que, nessa época do ano, período da estiagem, os problemas respiratórios em crianças aumenta bastante. Nossas crianças de 0 a 3 anos, nascidas durante o isolamento da Pandemia de Covid-19, estão com suas imunidades mais baixas. Sabedores disso, as autoridades da SESACRE deveriam, no mínimo, reforçar as escalas dos plantões médicos e reforçar a compra dos medicamentos básicos para atendimento em crianças acometidas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).”

Zen lembrou ainda dos 9 óbitos de crianças acometidas com SRAG, ocorridos na últimos 30 dias: “A situação que vimos, Eu e os deputados Jonas, Neném, Edvaldo e Jenilson, em visita ao Pronto Socorro, na manhã desse último domingo, foi de cortar o coração. Os profissionais se desdobrando para prestar o melhor atendimento possível, mas, sofrendo, junto com os pacientes e seus familiares, com os poucos leitos, com uma escala de trabalho insuficiente e com a falta de medicamentos e insumos básicos. Não havia dipirona, dimenidrinato (o popular Dramin), salbutamol (o popular Aerolin) e nem sulfato de magnésio, todos medicamentos básicos essenciais para intervenções em pacientes infantis com SRAG.”

O deputado oposicionista salientou que não está havendo escala de pediatria nas UPAs, fato que está congestionando o atendimento pediátrico no Hospital da Criança e no PS/HUERB: “Sem uma classificação de risco adequada, as situações ambulatoriais acabam se misturando com as situações de urgência e emergência e aí não precisa nem ser da área de Saúde pra saber o caos que resulta dessa situação.”

Por fim, o Líder do PT na ALEAC mandou um recado duro para o Chefe do Poder Executivo Estadual: “Governador Gladson Cameli: quando o senhor retornar de seu passeio à Suiça – para onde o senhor deve ter ido para esquiar ou, quem sabe, para abrir uma conta em algum banco suíço – dê uma passadinha lá no PS/HUERB. Pode ser que, ao ver o problema pessoalmente, Vossa Excelência se sensibilize e adote as medidas cabíveis para resolver a situação.”

Veja o Vídeo: