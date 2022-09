Governador Gladson Cameli se embanana para explicar Operação Ptolomeu e mente sobre entregas de aparelhos celulares à Polícia Federal

Prefeita Fernanda Hassem de Brasileia/AC – Foto: Reprodução

Sem direção e longe do “rumo certo”, os vereadores da base da prefeita Fernanda Hassem protagonizam, na câmara de Brasiléia, uma “trapalhada” atrás da outra, uma gestão que começou o segundo mandato com uma tropa de choque contando com 8 vereadores em sua defesa, Fernanda conta hoje com apenas 4 parlamentares que de forma “atabalhoada” refletem no legislativo a desorganização de uma gestão que está à deriva, sem bússola e sem orientação.

A última feita dos “quatro patetas”, assim chamados pelo povo que acompanha as sessões pelas redes sociais e comentam pelas esquinas de Brasileia, diz respeito acerca de um requerimento que criou uma CEI (Comissão Especial de Inquérito), para apurar atos de responsabilidades da Exma. Sra. Prefeita Municipal Fernanda Hassem por não prestar esclarecimentos à Câmara Municipal nos prazos previstos em Lei.

O requerimento que criou tal comissão foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 23 de agosto, contando assim, com os votos dos quatro vereadores “amigos da gestão”, Elenilsom Cruz (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Lessandro Jorge (PT) e Leonir de Castro (PP), aprovação essa que desagradou a chefe do poder executivo, pois as competências de investigação e os poderes que essa comissão tem para fiscalizar e, caso encontre algo em desacordo com as Leis de responsabilidade, será uma porta de entrada para um possível afastamento e posterior cassação do mandato de Fernanda Hassem, podendo ainda, nas mãos da justiça, ensejar com prisões, caso a fiscalização encontre vestígios de desvios e/ou apropriação indébita do erário público.

Segundo informações repassadas ao portal 3 de Julho Notícias por meio de “muros baixos”, logo após a sessão, os quatro atrapalhados vereadores foram conduzidos coercitivamente ao gabinete municipal para o interrogatório e oitivas, para dar explicações sobre o voto que abalou os alicerces de todas as secretarias e do QGIV de Fernanda Hassem.

O que rolou ali, no cárcere privado, eu deixo por conta de Henrique & Juliano….

BRIGA FEIA

A briga foi feia

Teve dedo na cara

Teve voz alterada

Teve tudo que tem em uma discussão

Mas eu não, eu não ‘tava terminando não

Você confundiu seu coração

Depois desse “rebu”, os ditos cujos vereadores, sob fortes ameaças de perderem suas regalias com o executivo, foram obrigados a tentar anular seus próprios votos e procurar alguma “brecha” para que a CEI fosse anulada, entraram na sessão do dia 30 de agosto com um requerimento pedindo anulação da comissão, alegando desacordo na formação da mesma, mas como as decisões da plenária é soberana, democraticamente, a presidente da Casa colocou em votação o requerimento dos quatro vereadores, onde foi rejeitado pelo placar de 6×4.

Essas e outras “derrapadas” dos vereadores de base da prefeita Fernanda, vão aos poucos, colocando em “xeque” a autenticidade de uma gestão com projetos familiares, que está longe, mas muito longe de atracar em porto seguro.

