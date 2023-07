Governador Gladson Cameli quer o dentista Alysson Bestene no Deracre, para fazer obras em Rio Branco e desbancar Bocalom na disputa com Marcos Alexandre

Os bastidores da política Acreana estão para lá de esquisito, o governador sumiu do estado e a sua vice faz o feijão com arroz, assistindo Donadonni ser a maior autoridade a partir da casa civil.

Na outra raia de atuação, Gladson tenta mostrar força política e consolidar um nome que consiga polarizar a disputa pela prefeitura da capital, apostando todas suas fichas no seu pupilo Secretário da SEGOV Alysson Bestene. Alysson não consegue protagonismo na pasta que atua e voltar para saúde que só tem problemas, pode ser enterrar as chances. Como Bocalom insiste em não querer recuperar as ruas feitas pelo Governador Tião Viana (PT) através do Ruas do Povo, o governador pensa em assumir essa missão, colocando Alysson Bestene no circuito e comandando a tarefa.

O Deracre é um dos órgãos mais investigados pela Polícia Federal, que ver ali um dos lugares com mais suspeitas de desvios de recursos públicos e talvez seja esse, o motivo da resistência de Alysson em assumir a direção. O diretor-Presidente anterior Petronio Antunes, foi afastado pela justiça, pois é suspeito de ser um dos operadores do esquema da organização criminosa, descrita no inquérito da PTolomeu. Atualmente quem dirige o Deracre é Sócrates Guimarães, que por ser técnico e bem discreto, não trás protagonismo ao governo.

Nossa fonte transita nos corredores da SEGOV e jura que Alysson Bestene balança e que pensa em aceitar o convite, mas tem operações de desdobramentos da PTolomeu no Deracre, que possam afetar sua imagem e assim jogar por terra o sonho de disputar a prefeitura em 2024. Com Marcos Alexandre (sem partido) surfando na opinião pública, Bocalom e Alysson Bestene, terão que se rebolar para não assistir uma vitória no 1° turno.