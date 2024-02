Governador Gladson Cameli joga um balde de água fria nos sonhos de Bocalom, em formar uma chapa com o fracassado Alysson Bestene

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, deve está agoniado com o possível envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na trama golpista do dia 8 de janeiro.

O senador Márcio Bittar que mesmo sendo do União Brasil, mas se dedica mais ao PL, aposta todas as fichas na vinda de Bolsonaro ao Acre, para filiar Bocalom na sigla liberal.

A estratégia é tirar o desgaste do gestor da capital com a presença do ex-presidente, que tem uma grande rede de apoio no Acre.

A festa é programada para o mês de março, mas um imprevisto pode melar a vinda do principal convidado devido as investigações que pairam sobre Bolsonaro e um grupo criminoso, que planejavam um golpe de estado e agora estão sendo alvos da Polícia Federal.

Bolsonaro teve o azar de um vídeo onde ele comandava a reunião ministerial, para fortalecer a trama.

Como Bocalom está em baixa popular, ele aposta todas as fichas na vinda de Bolsonaro ao Acre e se não acontecer, os planos de animar a direita extremista vai ser frustrada.