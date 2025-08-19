Política Destaque
Governador Gladson Cameli homologa novo contrato de jatinho de luxo que vai custar R$ 25 milhões aos cofres públicos do Acre
Governador Gladson Cameli amplia gastos milionários com jatinho enquanto Acre enfrenta crise.
O governo Gladson Cameli voltou a homologar um contrato milionário para manter à disposição um jatinho de luxo, agora no valor de R$ 25 milhões pelos próximos 12 meses, com a empresa Ortiz Táxi Aéreo. A publicação foi feita no Diário Oficial no dia 15 de agosto e engrossa a lista de despesas bilionárias da atual gestão.
Desde 2019, os contratos de fretamento de aeronaves cresceram de forma descontrolada. Naquele ano, o gasto foi de R$ 2,2 milhões. Em seguida, saltou para R$ 3,6 milhões em 2020, R$ 4,9 milhões em 2021, R$ 6,4 milhões em 2022, R$ 12 milhões em 2023 e R$ 15 milhões em 2024. Agora, em 2025, o salto chega a R$ 39 milhões, consumindo cada vez mais os cofres públicos.
Enquanto isso, setores essenciais como saúde, educação e infraestrutura continuam em crise. Hospitais sofrem com a falta de leitos e medicamentos, escolas enfrentam carências estruturais e estradas permanecem abandonadas, mas o governo mantém o luxo de um avião particular para servir exclusivamente ao governador.
O discurso de que o jatinho estaria a serviço da população, como no transporte de pacientes do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), não se sustenta diante dos números: somente nos últimos anos, os contratos de aeronaves já ultrapassam R$ 84 milhões.
A cada nova homologação, o contraste entre a realidade do povo acreano e os privilégios do governo se torna ainda mais evidente. Enquanto a maioria luta para sobreviver em meio às dificuldades, o Executivo insiste em bancar mordomias incompatíveis com a situação financeira do Estado — um retrato claro de descaso e má gestão.
Trabalhadores da TecNews denunciam salários atrasados e acusam governo Gladson Cameli de não repassar recursos à empresa
Sem repasse do governo Gladson Cameli, trabalhadores da TecNews ficam com salários atrasados e pedem socorro.
Colaboradores da empresa TecNews, terceirizada pelo governo do Acre, denunciaram ao 3 de Julho Notícias o atraso no pagamento de salários e do ticket alimentação. Segundo os trabalhadores, a situação se repete com frequência e está gerando endividamento, humilhação e até dificuldades para colocar comida na mesa.
“Estamos profundamente desrespeitados com o constante atraso no pagamento dos salários e do ticket alimentação. Hoje, dia 18, ainda não recebemos nossos proventos. Somos pais e mães de família, enfrentando dívidas, juros e humilhações, sem sequer conseguir comprar o básico para nossos filhos. O desespero de ver o pão faltar e não ter resposta da empresa é revoltante. Pedimos respeito, dignidade e o cumprimento dos nossos direitos”, relatou um dos trabalhadores.
As denúncias apontam que o problema atinge não apenas os colaboradores ligados ao Deracre, mas também funcionários de outras secretarias estaduais. A TecNews, responsável pelo contrato de terceirização, afirma nos bastidores que não recebeu os repasses do governo, mas não assume publicamente essa condição.
Um servidor, que preferiu não se identificar por medo de represálias, desabafou:
“Quem pensa que não somos perseguidos está enganado. Aqui é uma humilhação só. A empresa diz que não recebe do Estado e não tem coragem de expor publicamente. Nós temos que engolir calados, sem saber o dia exato de receber. Isso é falta de respeito do governador Gladson Cameli conosco.”
A revolta dos trabalhadores escancara mais um episódio de descaso da atual gestão. Como o governo do Acre não fez o pagamento para a empresa terceirizada, os colaboradores continuam desamparados, sofrendo as consequências da má administração e da falta de fiscalização nos contratos.
Enquanto isso, pais e mães de família seguem clamando por dignidade, cobrando que seus direitos básicos sejam respeitados.
