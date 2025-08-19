Governador Gladson Cameli homologa novo contrato de jatinho de luxo que vai custar R$ 25 milhões aos cofres públicos do Acre

Governador Gladson Cameli amplia gastos milionários com jatinho enquanto Acre enfrenta crise.

O governo Gladson Cameli voltou a homologar um contrato milionário para manter à disposição um jatinho de luxo, agora no valor de R$ 25 milhões pelos próximos 12 meses, com a empresa Ortiz Táxi Aéreo. A publicação foi feita no Diário Oficial no dia 15 de agosto e engrossa a lista de despesas bilionárias da atual gestão.

Desde 2019, os contratos de fretamento de aeronaves cresceram de forma descontrolada. Naquele ano, o gasto foi de R$ 2,2 milhões. Em seguida, saltou para R$ 3,6 milhões em 2020, R$ 4,9 milhões em 2021, R$ 6,4 milhões em 2022, R$ 12 milhões em 2023 e R$ 15 milhões em 2024. Agora, em 2025, o salto chega a R$ 39 milhões, consumindo cada vez mais os cofres públicos.

Enquanto isso, setores essenciais como saúde, educação e infraestrutura continuam em crise. Hospitais sofrem com a falta de leitos e medicamentos, escolas enfrentam carências estruturais e estradas permanecem abandonadas, mas o governo mantém o luxo de um avião particular para servir exclusivamente ao governador.

O discurso de que o jatinho estaria a serviço da população, como no transporte de pacientes do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), não se sustenta diante dos números: somente nos últimos anos, os contratos de aeronaves já ultrapassam R$ 84 milhões.

A cada nova homologação, o contraste entre a realidade do povo acreano e os privilégios do governo se torna ainda mais evidente. Enquanto a maioria luta para sobreviver em meio às dificuldades, o Executivo insiste em bancar mordomias incompatíveis com a situação financeira do Estado — um retrato claro de descaso e má gestão.