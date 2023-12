Governador Gladson Cameli encerra 2023 devendo os terceirizados e assombrado com desfecho da operação PTolomeu

Foto: Facebook / Gladson Cameli

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressista), e sua vice-governadora, Mailza Assis, chegam ao final do quinto ano de mandato com ingerência em várias secretarias do estado.

Com atraso de repasse para as agências que vendem passagens aéreas destinadas aos pacientes do TDF – Tratamento Fora de Domicílio, as empresas suspenderam o fornecimento de bilhetes, o que se tornou um drama para quem busca atendimento de saúde em outros estados da federação.

O que chama a atenção é o pouco caso que o governador vem dando ao caso, já que a imprensa governista vive noticiando viagens de grandes caravanas para feiras e conferências no Brasil e em vários países, todos com passagens e diárias de bancada pelo erário público.

O mês de dezembro vem se resumindo em festas luxuosas de confraternização do Palácio Rio Branco, além de todas as secretarias, que esbanjam fartura, enquanto a saúde pede socorro.

Olha que nem abordamos a caótica situação dos milhares de trabalhadores e trabalhadoras do serviço terceirizado, que vivem a angústia de não ter certeza se passarão o fim de ano sem receber o salário e muito menos 13° terceiro.

O Acre que irá gastar uma fortuna com show da virada de ano, é o mesmo que não tem dinheiro para pagar doentes que buscam tratamento fora de domicílio.