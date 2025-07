Governador Gladson Cameli e o gabinete da vice-governadora, Mailza Assis, vão gastar mais de R$2 milhões com decoração de eventos

É uma vergonha o que o governador Gladson Cameli e sua vice-governadora Mailza Assis estão fazendo com o erário público do estado do Acre. Estão invertendo os valores e aplicando milhões de reais em coisa insignificantes. Não é atoa que Gladson escolheu Mailza para dar continuidade no desmantelo que está acontecendo no Acre, inclusive Gladson têm destacado a fidelidade da fulana no “projeto”.

A imoralidade da vez, trata-se da contratação tanto por parte do governador, através da Casa Civil, como também por parte da vice-governadora, Mailza Assis, através de seu gabinete, em contratar as mesmas empresas para realizar os mesmos serviços e oferecer os mesmos produtos, porém com duas fontes de recebimento.

No dia 23 de junho, Mailza Assis, por meio de seu gabinete, firmou um contrato com a empresa Set7 Cerimonial &Decor LTDA, para a prestação de serviços em organização e decoração de eventos, locação de peças decorativas, montagem de cenários e arranjos, com fornecimento de flores, para atender as “necessidades” do gabinete da vice-governadora em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com vigência de um ano e valor de R$ 762.675,00.

Não satisfeitos, o governador Gladson Cameli, por meio da Casa Civil, contratou a mesma empresa, Set7 Cerimonial &Decor LTDA, para realizar o mesmo serviço e fornecer aos mesmos produtos, para a prestação de serviços em organização e decoraação de eventos, locação de peças decorativas, montagem de cenários e arranjos, com fornecimento de flores, desta vez, para atender as “necessidades” da Secretaria de Estado da Casa Civil e Gabinete do Governador, nos mesmos destinos, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A discrepância é tanta que o contrato foi firmado no dia 27 do mesmo mês, talvez com o mesmo período de vigência, já que a publicação no Diário Oficial do Estado – DOE, não apresenta esta informações. Diferente do contrato firmado pela vice, o valor firmado pelo governador chega a ser exorbitante de R$1.291.681,000, quase o dobro do preço que Mailza contratou.

Nesta brincadeira, o estado do Acre deverá desembolsar o valor de total: 2.054.356,00 para agradar os governantes, enquanto isso, a saúde, educação, segurança pública e infraestrutura estão pedindo socorro!