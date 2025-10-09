Política Destaque
Governador Gladson Cameli e Mailza Assis iniciam “Operação Incha-Máquina” para tentar acomodar o MDB no governo em troca de apoio político
De acordo com informações obtidas pelo Portal 3 de Julho Notícias, o governador Gladson Cameli (PP) estaria articulando uma reconfiguração política dentro do seu governo para abrigar o MDB em uma secretaria estratégica. As negociações, segundo fontes do Palácio Rio Branco, já estão em andamento e fazem parte de uma manobra política que visa fortalecer a base aliada e garantir apoio à futura candidatura de Mailza Assis nas eleições de 2026.
Mailza, que aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, tenta se reposicionar no cenário político estadual. Com o aval de Cameli, iniciou uma série de conversas para ampliar sua base, mirando no MDB — partido que, apesar de rachado, ainda detém forte capilaridade no Acre. O movimento é visto como uma tentativa clara de “inchar a máquina pública” em troca de apoio político.
O governador, que prometeu enxugar o Estado e acabar com os acordos políticos de conveniência, agora faz justamente o oposto: abre espaço em secretarias para acomodar lideranças partidárias, num jogo de troca de cargos por apoio eleitoral.
Os dirigentes do MDB já deixaram claro que o apoio só virá mediante a entrega de uma secretaria “de porteira fechada”, com autonomia e alcance em todo o estado. O partido quer uma pasta robusta, com estrutura e orçamento — e já se fala em áreas como Produção, Assistência Social ou até mesmo Infraestrutura.
Além disso, o MDB também condiciona o acordo a um espaço garantido na chapa majoritária: a vice ou uma das vagas ao Senado. Ou seja, o partido quer não apenas cargos, mas protagonismo no futuro projeto político de Gladson e Mailza.
Fontes palacianas confirmam que Mailza Assis tem carta branca de Gladson para conduzir as negociações, contando com o apoio do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadone, conhecido por manter boas relações com o MDB. O trio estaria articulando cuidadosamente as substituições — e pelo menos um (a) atual secretário (a) deve perder o cargo para dar lugar aos “cabeças brancas”.
A articulação mostra que Gladson Cameli, que em seus discursos defende uma gestão técnica e moderna, se afasta cada vez mais das promessas de campanha. Ao invés de priorizar políticas públicas e investimentos, aposta em acordos políticos de bastidor para tentar garantir sobrevida a um projeto de poder que demonstra sinais de desgaste.
Enquanto isso, o povo acreano segue enfrentando problemas crônicos na saúde, educação e infraestrutura, enquanto o governo prefere usar a estrutura pública como moeda de troca para acomodar aliados e fortalecer candidaturas.
A “operação incha-máquina” que vem sendo conduzida por Gladson e Mailza é um retrato do velho modo de fazer política: acordos partidários, loteamento de cargos e promessas de apoio em troca de benefícios dentro do governo. Resta saber se essa estratégia vai garantir votos em 2026 — ou apenas ampliar a crise de credibilidade de um governo cada vez mais distante das reais necessidades do povo do Acre.
Gladson Cameli articula nova chapa com Mailza e Bocalom e prepara mais uma rasteira em Márcio Bittar, que pode ser abandonado pelo próprio grupo
Os bastidores da política acreana voltaram a ferver com as novas articulações do Palácio Rio Branco. Fontes próximas ao governo confirmam que o governador Gladson Cameli (PP) tem se empenhado pessoalmente para montar uma chapa que una a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), nas eleições de 2026 — deixando de fora o senador Márcio Bittar (PL), um dos antigos aliados do governador.
O movimento é visto por analistas como mais um capítulo da relação conturbada entre Cameli e Bittar. Em 2022, o governador prometeu a Márcia Bittar, ex-esposa do senador, a vaga de vice, mas recuou e surpreendeu o grupo ao escolher Mailza Assis. Agora, o enredo parece se repetir: enquanto Mailza e Bocalom se mostram irredutíveis na intenção de disputar o governo, Gladson busca uma alternativa que evite a divisão do grupo e não facilite a vitória do líder das pesquisas, Alan Rick (Podemos).
A proposta — já confirmada pela própria Mailza Assis — seria uma chapa com Mailza candidata ao governo, Tião Bocalom como vice e Gladson Cameli disputando o Senado, caso não seja impedido judicialmente. O Palácio trabalha para unificar a base e evitar que duas candidaturas ligadas ao governo acabem dividindo os votos e abrindo caminho para a oposição.
Porém, nessa engenharia política, Márcio Bittar foi simplesmente deixado de lado. O senador, que esperava o apoio do governo para concorrer ao Senado, agora vê o espaço se fechar e será obrigado a buscar outro palanque.
O que mais chama atenção é a postura de Tião Bocalom, que sempre foi considerado o principal aliado político de Márcio Bittar no Acre. A adesão do prefeito à chapa costurada por Gladson e Mailza soa como uma traição silenciosa, um gesto de conveniência que sacrifica a fidelidade política em nome da sobrevivência eleitoral.
Além disso, Mailza e Bittar não mantêm boa relação. A vice-governadora, que nunca recebeu apoio público do senador, tem motivos de sobra para não incluí-lo em seus planos. Mesmo com João Paulo Bittar, filho do parlamentar, ocupando um cargo de destaque como presidente da FUNTAC, o senador jamais retribuiu com um gesto político concreto.
O que se desenha é o fim da influência de Márcio Bittar dentro do grupo governista. O senador, que por anos se comportou como o grande articulador da direita acreana, agora colhe os frutos da política de conveniência que ele mesmo ajudou a plantar.
Gladson Cameli repete o roteiro de 2022 e mais uma vez mostra que promessa, em seu vocabulário, é sinônimo de improviso. Bittar, por sua vez, paga o preço da arrogância política e da incapacidade de construir pontes duradouras — inclusive com aqueles que ajudou a eleger.
Enquanto o governador se move para garantir sua sobrevivência eleitoral e Mailza Assis tenta consolidar sua imagem de liderança feminina no estado, o grupo que um dia se apresentou como unido em torno da direita acreana agora se esfarela em disputas pessoais, vaidades e traições políticas.
No fim das contas, a velha máxima da política volta a valer: em tempos de eleição, lealdade é artigo de luxo — e quem acredita em promessa, corre o risco de ficar sem cadeira quando a música parar.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Marinha entregam Carteiras de Habilitação Náutica a barqueiros do Rio Liberdade
Vereadora Lucélia Borges tem mais uma indicação atendida: Saneacre realiza extensão de rede de água no Bairro Alberto Castro
Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022
Deputado Tanízio Sá destina emenda de R$ 190 mil para obras de pavimentação e construção de bueiros em Manoel Urbano
Prefeitura de Assis Brasil arrecada mais de 10 toneladas de alimentos durante a 1ª Expo Fronteira 2025
Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli...
Senador Alan Rick defende correção de veto e destaca novas leis no combate à fome e ao desperdício de alimentos: “É um desperdício moral, econômico e ambiental”
Assessoria – O Brasil é um gigante agroalimentar. Produzimos para abastecer o mundo, mas convivemos com um paradoxo que nos...
Prefeito Padeiro é alvo de investigação do Ministério Púbico por esconder contas públicas e descumprir transparência no município de Bujari
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu uma investigação para apurar a falta de transparência na administração do...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
