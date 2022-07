Governador Gladson Cameli convida Alan Rick para ser vice e aumenta crise política com o casal Bittar

Na manhã desta segunda-feira (25), a Polícia Federal deflagrou em Epitaciolândia/AC, Brasileia/AC e Rio Branco/AC, a Operação Tributo ao Caixa Dois, em combate ao crime de peculato, onde na oportunidade equipes da PF esteve nas dependências da sede da Prefeitura de Brasileia e do Setor de Cadastro do município. Essa visita inesperada pode ter relação com o suposto caso caso de corrupção praticado pelo irmão da prefeita Fernanda Hassem, Tadeu Hassem (hoje pré-candidato a deputado estadual), sobre a suposta apropriação dos valores recolhidos a título de Imposto Municipal de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que teria acontecido no período de 2019/2020.

Na ação, 20 policiais federais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos e na Prefeitura de Brasileia. Além da prefeitura e do Setor de Cadastro há informações de que residências de suposto envolvidos no caso também recebeu a visita da PF.

A suposta prática de crime Peculato foi denunciado na Polícia Federal que deu início e já concluiu o inquérito policial, sem dúvidas a operação Tributo ao Caixa Dois pode ser um desdobramento desta denúncia. Vale destacar que a denúncia de Peculato supostamente praticado por Tadeu Hassem e outros é só uma das muitas denúncias já levadas ao conhecimento da Polícia Federal contra os irmãos Hassem.