Gladson tá pagando na mesmo moeda: Depois da rasteira em Cameli, família Milani quer pressionar governo para manter seus cargos

Família Milani quer pressionar governador para manter seus apoiadores no governo depois da rasteira em Cameli – Foro: Arquivo da Família

A filiação do amor da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e de sua sogra ao Republicanos, surtiu um efeito muito negativo dentro do pior governo da região Norte. Isso porque Israel havia garantido a filiação dele no Progressista, partido do governador Gladson, mas acabou assinando a ficha no Republicanos, partido do grupo do “Superman do orçamento”.

Apesar da pré-candidata Márcia Bittar ser aliada de Gladson Cameli, o “climão” se deu porque ainda no dia 1º de abril, último dia de filiação daqueles que querem concorrer às eleições deste ano, o amor de Fernanda Hassem teria dito que voltaria ao partido, mais tarde, com pessoas mais próximas, para fazer um ato de registro apenas dele. Isso não aconteceu, Milani deu uma baita de uma rasteira em Gladson.

Segundo informações, o apaixonado Milani prometeu ao governador e Gladson estava contando com Israel na chapa do Progressista, para fortalecer a legenda de deputado Federal. Só que Israel enganou na cara dura, e deixou todo mundo sem entender o que era aquilo. O governador, claro, não gostou e autorizou a exoneração de alguns cargos. Faz parte: ou é governo, ou não é!”, disse o emissário da Casa Rosada de Cameli.

No grupo de Israel Milani, após as exonerações do início desta semana, o clima é tenso: aliados temem não conseguir de volta os cargos, mas ao mesmo tempo, a Família Milani, que por muito pouco não caiu de paraquedas no MDB que é oposição ao governo, pretende colocar Gladson Cameli “na parede” e reaver os espaços que haviam sido garantidos.

Ex-secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem e a deputada Vanda Milani – Foro: Arquivo Secom prefeitura de Brasileia