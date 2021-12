Gladson pode está só na garapa de açúcar: Governador promove exonerações e dá declarações contestadas

O governo do Acre foi atingido por duas operações policiais na semana do natal – Foto: Policia Federal / Agência Secom

Por determinação do STJ a Polícia Federal fez buscas e apreensões no Palácio do Governo, na residência do governador Gladson cameli (PP), nas residências dos pais e do irmão dele, no Palácio do Governo e na Casa Civil.

A Operação Ptolomeu, resultou na prisão da Chefe de Gabinete do governador Gladson Cameli, na apreensão de 6 carros de luxo, jóias, dinheiro e no arrombamento de um cofre além do afastamento do tio do governador, Secretário de Indústria, Comércio e Tecnologia assim como a proibição da primeira dama do estado de se aproximar de órgaos estaduais. Veja mais no Acre in Foco

O jornalista Léo Rosas, que teve acesso ao inquérito da Polícia Federal, disse em uma postagem em rede social: “é de arrepiar. Fiquei estupefato. Tem até chefe de organização criminosa”.

Já a Operação Parking, desencadeada pela Delegacia à Corrupção (Deccor) um dia antes da Operação Ptolomeu, afastou o chefe do Deracre de Cruzeiro do Sul e outras 3 pessoas, entre elas, uma prima da primeira dama do estado. O chefe do Deracre, é amigo de infância e ex-motorista de Gladson Cameli.

Luciano Oliveira, afastado da função de chefe do Deracre de Cruzeiro do Sul, foi exonerado pelo governador (Operação Parking). O mesmo destino teve a Chefe de Gabinete, Rosângela Gama, presa pela Polícia Federal (Operação Ptolomeu). O tio do governador, Anderson Lima, apesar de proibido pelo STJ de entrar na Secretaria que comanda, permanece no cargo.

Ex-chefe do Deracre em Cruzeiro do Sul, é amigo de infância e ex-motorista de Gladson Cameli – Foto: Polícia Federal / Reprodução

Associado a isso o deputado federal Leo de Brito (PT) protocolou junto ao MPF e à Polícia Federal, um pedido de investigação sobre possível vazamento de informações da Operação Ptolomeu para o governador Gladson Cameli. Na solenidade de encerramento do ano legislativo Gladson disse em discurso que soube com antecedência que seria alvo de uma operação da PF: “soube pela Rádio Peão”.

Exoneração do Procurador Geral do Estado

Na tarde desta quinta-feira 23/12, o governador publicou em edição extra do Diário Oficial, a exoneração do Procurador Geral do Estado. A discreta publicação não traz o nome do Procurador. Limita-se a informar que o decreto de nº 017 de 2 de janeiro de 2019 foi revogado. O teor do decreto anulado era o que nomeava João Paulo Setti para o cargo de Procurador Geral do Estado.

A exoneração do Procurador não possui nenhuma ligação aparente com as duas operações policiais, como foi lembrado pelo colunista Luiz Carlos Moreira Jorge: “A DEMISSÃO do João Paulo Setti da Procuradoria Geral do Estado causou surpresa. A presunção é que deve ter sido por seu suposto envolvimento no caso dos precatórios. Não teve nenhuma relação com a Operação Ptolomeu”.

Ex-procurador Geral do Estado, João Paulo Setti – Foto: Asscom

Em 3 de novembro, o vice-governador, então governador em exercício, Major Rocha exonerou João Paulo Setti do cargo de Procurador Geral do Estado, segundo ele, para proteger a instituição PGE, uma vez que o nome do então Procurador Geral constava em depoimentos no inquérito que apura um possível esquema chamado “Máfia dos Precatórios”. O caso foi denunciado pelo ex-Procurador de Justiça do Acre, Edmar Monteiro. Assista a entrevista do ex-Procurador de Justiça, Edmar Monteiro, sobre o assunto.

No dia em que Rocha exonerou o Procurador Geral do Estado, o deputado Daniel Zen (PT), em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado disse que o governador Gladson Cameli está sob suspeita pela relação familiar incestuosa no escândalo chamado “Máfia dos Precatórios”.

Rocha (PSL), estava no exercício da função de governador, uma vez que Gladson Cameli estava fora do país. Da Europa, Gladson disse que “recolocaria as coisas no lugar ao voltar”. E assim o fez. Em 10 de novembro, ao reassumir o governo, Gladson revogou o decreto de Rocha que exonerou João Paulo Setti e este reassumiu a função de Procurador Geral do Estado, até esta quinta-feira (23).

A exoneração do Procurador, desta vez, pelo governador Gladson Cameli, em meio à crise político-policial do governo, segundo alguns advogados que analisam o caso, tende a retardar o desfecho das investigações sobre o escândalo dos precatórios, uma vez que o fato de um Procurador Geral do Estado ser citado levou o caso para o Tribunal de Justiça. Com a exoneração, o caso seria remetido a outra instância e o inquérito precisaria recomeçar do zero. Além disso, pontuam, o decreto de nomeação de João Paulo Setti para o cargo de Procurador Geral do Estado, foi revogado, portanto a nomeação de 2019 foi anulada, o que poderia implicar na anulação de todos os atos administrativos do ex-Procurador.

Major Rocha manifestou-se através das redes sociais sobre a exoneração de João Paulo Setti – Foto: Reprodução

Manifestação do vice-governador Major Rocha

“Quando o barco está afundando e os botes salva-vidas são poucos, é necessário jogar algumas pessoas ao mar para salvar a própria pele. Parece que isso está acontecendo no Governo Gladson Cameli com as exonerações realizadas no Diário Oficial deste dia 23 de dezembro.

Longe dessas exonerações representarem alguma melhoria na imagem do governador que foi acordado pela Polícia Federal na Operação Ptolomeu, esses atos só demonstram que nós sempre estivemos corretos nas denúncias que protocolamos ao longo dos últimos três anos, dentre elas a que envolvia o nome do Procurador Geral do Estado João Paulo Setti.

Assim que chegamos ao governo, tive uma conversa com o Dr Lois Carlos Arruda, Juiz de Direito, à epoca Auxiliar da Presidência do TJ, para tratar sobre assuntos relacionados a pagamento de precatórios não devidos pelo estado. Depois de ouvir atentamente o magistrado, conversei com o governador Gladson Cameli e lhe informei sobre todos os problemas que aquela atividade estava apresentando, orientando-o sobre medidas que julguei pertinente para coibir as ocorrências apresentadas. Assim que ouviu, Gladson ficou de tomar medidas rígidas e dia após dia nada foi feito.

Não bastasse ouvir o nome do Procurador Geral envolvido em escândalos e manchando o bom nome da PGE e de seus honrados Procuradores e Procuradoras, bem como de seus servidores, outros personagens somaram na lista do escândalo como o nome de Procurador Jurídico e da vice-presidente da Junta Comercial Estado do Acre, respectivamente, nomeados por Gladson. Isso sem falar que é interessante que o tal Assessor Jurídico é também advogado do governador e ela esposa do presidente do presidente da OAB, Erick Venâncio, que foi “exonerado” após três anos na gestão da OAB Acre pela maioria dos advogados e que era apoiado pelo chefe do executivo. Todas essas informações foram bradadas pelo deputado Daniel Zen na tribuna da ALEAC.

Deputado Daniel Zen fez denúncia dos “Escândalo dos Precatórios” na tribuna da Aleac – Foto: Aleac

Talvez Gladson achasse que estando essas questões com pessoas próximas, o sigilo e a discrição seriam algo certo. Não foram! A relação foi além da amizade e a esposa do governador, Ana Paula Cameli, chegou a ser sócia do escritório de advocacia que tratava da compra dos precatórios que, por acaso é também de Cristopher Mariano (Assessor Jurídico da JUCEAC).

A partir dessas relações familiares e de amizade, ainda segundo o Deputado Daniel Zen, suspeita-se que havia informação privilegiada, o que configuraria crime.

Novas operações policiais foram acontecendo e o caso dos precatórios arrefecendo. Ao que tudo indica voltou a esquentar. Aproveito o ensejo mais uma vez para citar o Deputado Zen e refazer seus pedidos: “Gladson tem que se pronunciar e explicar as relações incestuosas e de amizade no que ficou conhecido como “Escândalo dos Precatórios. Tem que falar a respeito das relações suspeitas que permeiam sua família neste caso?”

Ao que se vê, aquele que ficou de resguardar o CPF do governador parece que não cumpriu com a missão. Pelo contrário, ajudou a afundar um governo envolto em escândalos em mais um ridículo espectáculo que tanto envergonharam o Acre na imprensa nacional.

Mas essa novela parece estar distante de acabar, isso por que o menino Gladson pode voltar atrás em sua decisão e colocar novamente o procurador João Paulo de volta ao cargo. Caso isso venha a acontecer, poderemos estar diante de um questionamento: Estaria Gladson nas mãos de João Paulo Setti e não poderia exonerá-lo de fato do cargo sob pena novas informações virem a público?

O fato é que o barco “desgovernado” de Gladson Cameli esta alagado em vergonha e constrangimento e deve continuar afundando, com novas pessoas descendo ao mar sem um bote salva-vidas, abandonados após serem usados ao limite.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.