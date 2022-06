Gladson nomeia Márcio Pereira, homem de confiança de Ney Amorim, como secretário de empreendedorismo e Turismo

Diz um ditado que na política a gente ver até boi voar, por isso, nunca duvide do improvável virar certeza – Foto: Reprodução

Márcia Bittar (PL), pode ser uma das pré-candidatas mais polêmicas desse processo eleitoral, mas tem um fator determinante ao seu lado. O esposo senador Márcio Bittar (UB), tem trânsito livre com Bolsonaro e sua família e aproveitou isso para enquadrar Cameli e impor a esposa na chapa majoritária.

Gladson, queria certamente o contador da família e o ex-secretário da casa civil, Rômulo Grandidier, compondo sua chapa de vice e já definiu que o deputado federal Alan Rick (UB) será seu escolhido na disputa ao senado. Para não perder o apoio do grupo do senador Márcio Bittar, que tem o comando do União Brasil, Republicanos e PL, o governador Gladson Cameli teve que fazer uma mexida no tabuleiro e achar vaga para Márcia Bittar na chapa.

Sem força política e sem defesa de quem poderia influenciar na decisão, Rômulo Grandidier rodou e viu Márcia Bittar ser praticamente anunciada como vice de Cameli. A reunião entre o governador e o senador Márcio, aconteceu na tarde de sexta-feira em Brasília e ambos selaram o compromisso.

Informações de aliados do governador, afirmam que nunca foi desejo de Gladson em ter Márcia Bittar como sua vice, mas o receio de ter Bolsonaro contra ele e o grupo de Márcio Bittar todo indo para o palanque de Mara Rocha, o fez tomar essa decisão.