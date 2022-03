Gladson e Ulysses , deveriam pedir reforço para vigilância das fronteiras ao governo federal e não ao FBI de Miami

Para evitar as muitas críticas da viagem que fez aos Estados Unidos e com custeio pago pelo erário público, o governador Gladson Cameli (PP) e o Diretor de Operações da SEJUSP Ulisses Araújo, inventaram agendas oficiais que não trarão resultados práticos algum.

Primeiro visitaram uma feira de armas no Arizona, a mesma que estiveram em 2020 e que até hoje não apareceu uma arma ou equipamentos fruto da viagem. Depois de diversas críticas por ter se ausentado do estado e ter ido tirar férias em Miame, diante de uma enchente no Acre, o governador postou fotos de uma visita que fez ao FBI de Miame.

Dando uma de diplomatas do Itamaraty, Gladson e Ulisses sabem que governos estaduais não tem prerrogativas legais para deliberar sobre política de cooperação entre polícias federais de países diferentes, pois isso é de competência da União e do Ministério da Justiça.

Seria bem mais barato e simples, o governador agendar uma audiência com o ministro da Justiça do governo de Bolsonaro e mostrar para ele a realidade das nossas fronteira. Seria mais barato trazer o Ministro no Acre, se deslocar com ele até as cidades fronteiriças e diante do olhar, solicitar mais investimentos para trabalhar política de vigilância do nosso território.

Para fortalecer a capacidade de ação dos militares brasileiros ao longo dos 16.886 quilômetros de fronteira terrestre do país, o Ministério da Defesa investiu em diversas políticas Integradas de Monitoramento de Fronteiras, inclusive resultou na criação do GEFRON – Grupamento de Fronteira, formado pelas forças de seguranças do Acre

Outro projeto, iniciado em 2012 pelo Exército Brasileiro, prevê a implementação de um conjunto integrado de recursos tecnológicos – como sistemas de vigilância e monitoramento, tecnologia da informação, guerra eletrônica e inteligência – num prazo de dez anos.

Acompanhado do diretor da Secretaria de Segurança Pública, coronel Ulysses Araújo, o governador do Acre, Gladson Cameli, visitou em Miami, na Flórida, o FBI, e foi condecorado com a Moeda de Honra ao Mérito pelo diretor da instituição, Christopher Wray. Na oportunidade, Cameli fez a entrega de uma réplica do brasão do Estado do Acre ao agente americano.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Enquanto o Ministério Público fecha os olhos para o que anda acontecendo na fronteira, a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, vem usando o seu poderio para (segundo informações repassadas a redação do site 3 de Julho Notícias), se beneficiar e beneficiar o seu mano com o que é considerado campanha antecipada. Foi repassado ainda que recentemente, Fernanda Hassem vem usando máquina da secretaria de obras para beneficiar empresário de Epitaciolândia e que ironicamente é irmão da Secretária de Educação de Brasileia, Francisca Oliveira, ou seja, tá tudo em família!

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.