RIO BRANCO
Política Destaque

Gladson Cameli vira réu por corrupção e Bolsonaro é condenado há mais de 27 anos de prisão: a face da impunidade que sufoca o Brasil

Publicados

12 de setembro de 2025

Política Destaque

Da Amazônia a Brasília: Cameli réu por corrupção e Bolsonaro condenado a 27 anos — retrato da impunidade que resiste no país – Foto: Reprodução

Brasília / Rio Branco – O retrato da decadência política: O Brasil atravessa um momento histórico que expõe, de forma cruel, a degradação da sua elite política. De um lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, além do pagamento de 124 dias-multa (cada um equivalente a dois salários mínimos), pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e ataque ao patrimônio público no 8 de janeiro de 2023. Do outro, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), que segue no cargo mesmo como réu em um processo que denuncia um gigantesco esquema de corrupção capaz de drenar milhões dos cofres do estado.

Cameli: corrupção em meio ao caos social do Acre

Enquanto Bolsonaro é condenado em Brasília, no coração da Amazônia Gladson Cameli segue governando como se nada estivesse acontecendo.

O Superior Tribunal de Justiça já o tornou réu por corrupção ativa e passiva, fraudes em licitações, peculato e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema desviou milhões de reais que deveriam ir para áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública.

E os efeitos desse saque são sentidos diariamente pela população acreana:

  • Educação: escolas sucateadas, falta de professores e estudantes obrigados a enfrentar condições precárias para estudar.
  • Saúde: hospitais sem medicamentos, profissionais sobrecarregados e pacientes que clamam à espera de atendimento nos corredores do pronto-socorro.
  • Segurança: aumento da criminalidade e falta de estrutura policial em um estado que já sofre com facções e violência nas fronteiras.

Mesmo com medidas cautelares impostas — bloqueio de bens, retenção de passaporte e proibição de contato com testemunhas — Cameli permanece à frente do governo, tomando decisões políticas enquanto é considerado chefe de uma organização criminosa.

Bolsonaro: da Presidência à condenação criminal

O julgamento no STF fez história: Bolsonaro passa a ser o primeiro ex-presidente brasileiro condenado criminalmente por tentar destruir a democracia.

A pena de 27 anos e 3 meses, somada às multas, representa um duro golpe à sua carreira política, mas também expõe o quanto o país ainda convive com líderes que confundem poder com impunidade. O ex-capitão tentou se perpetuar no poder pela força, desprezou as instituições e agora se vê diante da Justiça.

O desafio é garantir que a condenação não se perca em manobras jurídicas e recursos infinitos, como tantas vezes ocorreu com poderosos no Brasil.

Dois rostos da mesma crise

Bolsonaro e Cameli são faces de uma mesma doença: o uso do poder para o benefício próprio e em detrimento do povo.

  • Bolsonaro tentou rasgar a Constituição e mergulhar o país no autoritarismo.
  • Cameli supostamente saqueou os cofres do Acre enquanto a população enfrenta miséria e abandono.

Ambos se aproveitam de um sistema lento e permissivo, que adia punições e permite transformar acusações em discurso político.

O que está em jogo

O Brasil precisa decidir se continuará a tolerar líderes condenados e réus governando como se fossem intocáveis.

A condenação de Bolsonaro é simbólica, mas só terá impacto real se abrir caminho para que Cameli — e tantos outros — sejam afastados e punidos com o mesmo rigor.

Ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução/ Oalto Acre

