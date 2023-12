Gladson Cameli tenta, no Supremo Tribunal Federal, derrubar operação, após a PGR pedir seu afastamento do cargo de governador

Governo do Acre abriu programação de Natal com cantata e acender das luzes do Palácio Rio Branco no dia no dia 1º de dezembro – Foto: Neto Lucena / Secom

O governo do Acre gastou mais de R$ 2,2 milhões com decoração de Natal este ano em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no interior do estado. Somente na capital, os gastos ultrapassam os R$ 1,8 milhão.

Apesar de alto, o valor é 47,59% menor que em 2022, quando a decoração natalina saiu por mais de R$ 3,4 milhões. No ano passado, foi construída a casinha do Papai Noel, que custou mais de R$ 560 mil, e causou polêmica.

Este ano, a decoração foi focada mais em iluminação. Na capital, as luzes foram colocadas no Palácio Rio Branco e em praças. O obelisco e o mastro da bandeira na Gameleira foram aproveitados para a montagem de árvore de Natal. Não teve construção de casa de Papai Noel.

O contrato com a empresa de engenharia tem um prazo de vigência de cinco meses e foi assinado no dia 24 de novembro, segundo publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

As despesas para a contratação da empresa, conforme a publicação, estão programadas em dotação orçamentaria própria, prevista no orçamento do estado do Acre, para o exercício de 2023.

Em Cruzeiro do Sul, o governo gastou mais de R$ 450 mil com a contratação de empresa de engenharia para a decoração de Natal. Parte das luzes foram acesas nessa quinta-feira (7) na cidade e o restante deve ser inaugurado na terça-feira (12).

No ano passado, o governo do Acre chegou a receber uma recomendação do Ministério Público Estadual (MP-AC) para suspender o pagamento da empresa responsável pela decoração e iluminação natalina de Rio Branco. É que o órgão estadual identificou várias irregularidades na montagem, nos valores pagos e no acordo firmado entre a empresa e as secretarias da Casa Civil (Secc) e de Empreendedorismo e Turismo do Estado (Seet).

No final de 2022, a decoração contava com iluminação do Palácio Rio Branco e entorno, uma árvore de Natal posicionada em frente ao Palácio, que segundo o governo tinha 20 metros de altura, e uma casinha do Papai Noel com enfeites infantis e climatizada.