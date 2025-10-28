Política Destaque
Gladson Cameli Será Julgado no Dia 19 de Novembro pelo STJ por Acusações de Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Fraudes Milionárias
Gladson Cameli e Réu por Peculato, Lavagem de Dinheiro e Corrupção que Abalaram o Acre – Foto: Facebook Gladson Cameli
O governador do Acre, Gladson de Lima Cameli, terá no próximo dia 19 de novembro um dos julgamentos mais aguardados da história recente da política acreana. Réu no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Cameli responde a acusações graves que incluem peculato, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, formação de organização criminosa e corrupção ativa e passiva. Esse é o primeiro processo da ação penal aberta em 15 de maio do ano passado, conhecida como Caso Murano, envolvendo uma empresa que, segundo as investigações, teria sido favorecida pelo governo em contratos milionários.
O caso ganhou repercussão nacional desde o desencadeamento da Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal em 16 de dezembro de 2021. Desde então, três fases da operação revelaram suspeitas estruturadas de desvio de recursos públicos e favorecimento ilícito dentro da administração estadual. Ao longo do processo, Cameli raramente enfrentou diretamente o mérito das acusações, optando por recorrer diversas vezes para tentar anular a ação. Embargos, recursos e manobras jurídicas tentaram atrasar o andamento, mas não conseguiram impedir a chegada do julgamento.
A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, já apresentou seu voto, posteriormente revisado pelo ministro João Otávio Noronha, liberando a ação para ser apreciada pelo colegiado. Mesmo com novos embargos de declaração apresentados recentemente pela defesa, o STJ confirmou que eles não têm o poder de suspender a data marcada. O julgamento decidirá o futuro de Cameli, que é apontado pelo Ministério Público Federal como possível chefe de uma organização criminosa instalada no governo do Acre — algo que ele nega. Ainda assim, as acusações são graves e nenhuma delas prevê pena alternativa que não seja de reclusão, caso haja condenação.
O Ministério Público Federal pede ainda que o governador perca o cargo público, com base no artigo 92 do Código Penal, além do pagamento de quase R$ 24 milhões em multas e a perda de bens supostamente adquiridos com recursos ilícitos, como um apartamento de alto padrão nos Jardins, em São Paulo, e uma caminhonete Hilux SW4. O julgamento acontece dois dias após o Tratado de Petrópolis completar aniversário, somando simbolismo a um momento decisivo para o estado. Resta agora aguardar que a justiça seja feita — absolvendo, caso Cameli prove inocência, ou responsabilizando com o rigor da lei, caso se confirmem os crimes pelos quais ele é acusado.
Bocalom torra mais de R$ 320 mil em “casinha do Papai Noel” enquanto famílias seguem abandonadas em Rio Branco, denuncia vereador Kamai
Papai Noel tem casa de luxo, e o povo de Rio Branco segue sem teto.
O vereador de Rio Branco André Kamai voltou a denunciar o que classificou como um “absurdo sem limites” na gestão do prefeito Tião Bocalom. Desta vez, o parlamentar chamou atenção para o gasto de mais de R$ 320 mil na construção da tradicional casinha do Papai Noel no centro da capital. Para Kamai, o valor é uma afronta às famílias que esperam, há anos, por moradia digna enquanto a prefeitura insiste em priorizar cenografia natalina.
Segundo o vereador, o montante empregado na casinha do Papai Noel daria para construir pelo menos três casas de alvenaria, semelhantes às entregues no bairro Rosa Linda pelo programa Minha Casa Minha Vida. “Infelizmente, nessa casa aqui não vai morar ninguém. São mais de 320 mil reais só nessa casinha, e ninguém vai ter um teto de verdade com isso”, criticou Kamai, apontando a incoerência entre o discurso social do prefeito e suas escolhas de investimento.
Kamai lembrou ainda que centenas de famílias seguem morando em áreas de risco, às margens do rio, à espera de pequenas casas de madeira prometidas pela gestão municipal. Enquanto isso, o prefeito — pela quinta vez consecutiva — destina cifras superiores a R$ 300 mil para erguer a mesma atração natalina. “É sempre no precinho, baratinho: mais de 300 mil. Na promoção”, ironizou o vereador.
O parlamentar também criticou o fato de que a madeira do programa “Mil e Uma Dignidades”, que deveria ser destinada à construção de moradias simples para quem mais precisa, segue abandonada e apodrecendo em Rio Branco. “Aqui o povo não tem vez, mas o Papai Noel é bem tratado”, disparou, reforçando a indignação com o que considera total falta de sensibilidade social da atual gestão.
Para Kamai, a situação expõe claramente a inversão de prioridades e o descompromisso do prefeito Bocalom com a realidade da população mais vulnerável. “Isso aqui mostra mais uma vez o descompromisso da gestão com a vida real do povo de Rio Branco. Enquanto falta casa, falta dignidade e falta respeito, sobra dinheiro para enfeite”, concluiu.
