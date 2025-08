“Gladson Cameli pode ter nomeado ex-esposo da namorada sem saber quem era; pedido teria partido de Karol Queiroz”, diz Casa Rosada

Nomeação de ex-esso da namorada de Gladson Cameli para cargo no IDAF gera polêmica e críticas ao governo – Foto: Reprodução/ Facebook

A mais recente nomeação feita pelo governador Gladson Cameli (PP) gerou forte repercussão nos bastidores da política acreana. Publicado no Diário Oficial do Estado (Portaria IDAF nº 361, de 15 de julho de 2025), o ato nomeia Fernando Gadelha Prado — ex-esposo e pai do filho da atual namorada do governador, Karol Queiroz — para um cargo de referência CAS-5 no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF), com salário de R$ 6.114,01.

Segundo informações repassadas ao 3 de Julho Notícias, a nomeação teria ocorrido a pedido da própria Karol Queiroz, namorada do governador. Fontes informaram ainda que Gladson não sabia que Fernando era ex-marido de Karol, situação que teria causado constrangimento interno e surpresa no Palácio Rio Branco.

Com a repercussão negativa, há expectativa de que Gladson publique, já na próxima semana, a exoneração de Gadelha, o que reacende o debate sobre o peso das relações pessoais nas decisões políticas tomadas pelo governo.

Nomeação de ex-esposo da namorada de Gladson vira o maior “babado” político do Acre

Nos quatro cantos do Acre, não se fala de outra coisa: a nomeação de Fernando Gadelha virou o assunto mais comentado em grupos de WhatsApp e rodas políticas. A polêmica ganhou força e expôs o governador Gladson Cameli a um constrangimento público, gerando críticas sobre a influência de relações pessoais nas decisões do governo.

A repercussão é tão grande que a polêmica vem sendo chamada nos bastidores de “o maior babado político do ano” no Acre. Nas redes sociais, o caso domina comentários e críticas, enquanto se especula que o governador possa publicar a exoneração de Fernando já nos próximos dias para tentar conter o desgaste.

Para opositores e parte da opinião pública, o episódio expõe a influência de relações pessoais dentro do governo e levanta dúvidas sobre os critérios utilizados para nomeações em cargos estratégicos.

Para críticos, embora a nomeação esteja dentro da legalidade, fere o princípio da impessoalidade e levanta questionamentos sobre os critérios adotados para cargos estratégicos no governo. A situação também expõe uma possível falta de alinhamento interno na gestão, evidenciando falhas na coordenação administrativa e política do Executivo estadual.

