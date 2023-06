Gladson Cameli nomeia dirigente da Santa Casa, o ex-vereador Anderson Sandro, detido pela Polícia Federal tentando fraudar licitação em Brasiléia

Marco temporal: veja como votou cada deputado do Acre no PL que limita demarcação de terras indígenas – Foto: Arte redes sociais

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (30) o texto-base do projeto de lei que cria um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Entre os oito deputados federais do Acre, apenas Socorro Neri (Progressistas) e Zezinho Barbary (Progressistas) votaram contra a proposta.

A proposta estabelece que os povos originários só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

Na prática, a tese permite que indígenas sejam expulsos de terras que ocupam, caso não se comprove que estavam lá antes de 1988, e não autoriza que os povos que já foram expulsos ou forçados a saírem de seus locais de origem voltem para as terras.

A proposta já passou pelas comissões da Casa. Deputados governistas tentaram tirar o projeto da pauta, mas o requerimento foi rejeitado e o PL aprovado por 283 votos a 155. Agora, o texto vai para o Senado.

No último dia 24 de abril, a Câmara havia aprovado um requerimento de urgência para o projeto que dificulta a demarcação de terras indígenas. Naquele dia, apenas Socorro Neri (Progressistas) votou contra a urgência.

Veja como votou cada deputado acreano:

Antônia Lúcia (Republicanos) – sim

Eduardo Velloso (União) – sim

Meire Serafim (União) – sim

Socorro Neri (Progressistas) – não

Coronel Ulysses (União Brasil) – sim

Zezinho Barbary (Progressistas) – não

Gerlen Diniz (PP) – sim

Roberto Duarte (Republicanos) – sim

Protesto de indígenas no Acre

Indígenas da etnia Katukina fecharam a BR-364, entre as cidade de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, interior do Acre, em manifestação contra o projeto de lei 490 que estabelece o marco temporal nessa terça-feira (30). Galhos de árvores foram colocados na estrada para impedir a passagem dos veículos. Os manifestantes se agruparam com lanças e cartazes na pista. “Demarcação já”, dizia um dos cartazes.

Equipes das polícias Rodoviária Federal (PRF-AC) e Militar (PM-AC) foram para o local acompanhar a manifestação. A reportagem apurou que o ato durou toda manhã e a rodovia foi liberada no início da tarde desta terça. Veja mais no G1 Acre

