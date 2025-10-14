Política Destaque
Gladson Cameli insiste em governar com dinheiro emprestado e quer novos R$ 280 milhões, o que pode deixar o Acre afundado em dívidas milionárias
Gladson Cameli tenta novo endividamento de R$ 280 milhões e coloca futuro do Acre em risco – Foto: Facebook Gladson Cameli/ Arte Alemão Monteiro
O governador Gladson Cameli (PP) voltou a recorrer a empréstimos milionários para tentar sustentar sua gestão. Nesta terça-feira, 14, o governo encaminhou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) dois projetos de lei em regime de urgência pedindo autorização para contrair R$ 280 milhões em novos empréstimos junto ao BNDES e à Caixa Econômica Federal.
De acordo com os projetos, R$ 250 milhões seriam obtidos com o BNDES, supostamente para investimentos em áreas como turismo, cultura, eficiência energética e desenvolvimento sustentável. Já outros R$ 30 milhões seriam tomados junto à Caixa, dentro do programa FINISA – Transformação Digital, voltado à modernização da estrutura administrativa do Estado.
O problema é que, na prática, Gladson segue aumentando o endividamento do Acre, enquanto a população sofre com estradas destruídas, saúde precária, falta de emprego e insegurança crescente. Desde que assumiu o governo, Cameli tem acumulado empréstimos bilionários que pouco se refletem em melhorias concretas para a vida dos acreanos.
Economistas alertam que essa política de endividamento sem transparência pode comprometer o futuro financeiro do Estado, especialmente diante da falta de resultados dos investimentos anteriores. Mesmo assim, o governador tenta mais uma vez acelerar a tramitação dos projetos, impondo à Aleac o regime de urgência, estratégia já conhecida para evitar debates e questionamentos mais profundos sobre o destino do dinheiro público.
Enquanto o governo tenta justificar as novas dívidas com promessas vagas de “desenvolvimento sustentável”, o Acre segue enfrentando problemas estruturais graves, fruto de uma gestão que prioriza empréstimos em vez de planejamento e execução eficiente das políticas públicas.
Agora, cabe aos deputados estaduais demonstrarem responsabilidade com o povo acreano: aprovar mais dívidas sem garantias ou cobrar do governo explicações claras sobre onde foi parar o dinheiro já emprestado.
O ar gelado do gabinete e o calor do descaso com o povo acreano: Mailza Assis vai gasta R$ 169 mil com ar-condicionado enquanto acreanos sofrem com desemprego e abandono
Enquanto o povo sofre, Mailza Assis esbanja luxo com R$ 169 mil em ar-condicionado – Arte Alemão Monteiro
Enquanto milhares de acreanos enfrentam dias difíceis, desemprego crescente e o êxodo de famílias em busca de oportunidades fora do estado, a vice-governadora Mailza Assis parece viver em um Acre à parte — climatizado, confortável e custeado com o dinheiro público.
Um novo contrato publicado no Diário Oficial do Estado revela que o gabinete da vice-governadora vai gastar R$ 169.192,00 para serviços de manutenção e climatização de ar-condicionado. O documento, firmado entre o gabinete e a empresa JP Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica Ltda, prevê a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e gás refrigerante. Tudo isso para garantir que o gabinete de Mailza continue em “temperatura agradável” — ao contrário da realidade enfrentada pelo povo do Acre.
Um luxo pago com dinheiro público
O valor de R$ 169 mil — em um estado onde falta infraestrutura, saúde de qualidade e escolas adequadas — soa como um verdadeiro escárnio.
Enquanto servidores públicos esperam reajustes salariais e famílias lutam contra a carestia, o governo de Gladson Cameli e Mailza Assis parece seguir indiferente à crise social.
Em quase sete anos desde que Gladson Cameli assumiu o comando do Acre, e após quase três anos com Mailza Assis como vice, a dupla ainda não mostrou a que veio. O Estado não se desenvolve, o desemprego cresce e a juventude continua partindo em busca de um futuro melhor fora de suas fronteiras.
Um gabinete refrigerado, um estado congelado no tempo
A vice-governadora, que deveria ser uma voz ativa em defesa dos acreanos, parece mais preocupada em manter o conforto do ar-condicionado do que em aquecer a economia e o futuro do povo.
Enquanto o gabinete dela é mantido com equipamentos modernos e ar refrigerado, há escolas no interior sem ventilação, hospitais sem climatização.
Um governo que anda para trás
Em vez de investir em políticas públicas que gerem emprego e renda, o governo Gladson–Mailza insiste em contratos que revelam o distanciamento entre o poder e o povo.
A promessa de desenvolvimento virou fumaça — ou, no caso, virou vento frio soprando dos aparelhos de ar-condicionado de um gabinete milionário.
O contrato de R$ 169 mil para manutenção de ar-condicionado no gabinete da vice-governadora Mailza Assis é mais um retrato da falta de prioridade e sensibilidade com o sofrimento do povo acreano.
Enquanto o Acre clama por dias melhores, a vice-governadora desfruta de um ambiente climatizado, simbolizando um governo que prefere o conforto do poder ao calor da realidade.
Maria Antônia libera emenda no valor de R$ 100 mil para produtores rurais de Porto Acre e reforça compromisso com o setor agrícola
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vereador Eber Machado cobra coragem do prefeito Bocalom e denuncia “máfia do transporte” em Rio Branco
Vereador Joabe Lira destaca sucesso do projeto ‘Semana do Brincar’ e reforça compromisso com o bem-estar infantil
Prefeito Jerry Correia recebe representantes da Cooperativa Coocafé para discutir ações de apoio aos produtores rurais
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo A desorganização e a falta de planejamento...
Vereador Eber Machado cobra coragem do prefeito Bocalom e denuncia “máfia do transporte” em Rio Branco
Máfia do transporte domina Rio Branco”, diz Eber Machado – Foto: Reprodução/ Vereador Eber Machado (MDB) fez duras críticas à...
Governo Federal intensifica ações de fiscalização e combate a crimes ambientais na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia
Ação federal causa prejuízo milionário ao crime ambiental em Rondônia – Foto: Acervo/ Funai As ações integradas de combate a...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
