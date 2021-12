Gladson Cameli exonera o amigão, Luciano Oliveira, depois da operação que o investiga por corrupção no Deracre

Investigado por corrupção, diretor do Dercare no Juruá, Luciano Oliveira, é exonerado pelo amigo de toda hora Gladson Cameli – Foto: Reprodução

Um dos principais alvos da operação “Operação Parking” desencadeada pela DECOR – Delegacia de Combate a Corrupção, o ex-motorista de Gladson Cameli e atual diretor do Deracre na Regional do Juruá Luciano Oliveira, teve sua exoneração publicada no diário oficial desta quarta-feira – 22

Luciano é acusado de colocar estrutura do Deracre a disposição de uma empresa particular, na obra de recuperação do parque amento do aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre.

Amigo pessoal do governador Gladson Cameli (PP), Luciano foi nomeado como diretor ainda em 2019, com salário de 16 mil mensal, o que causou debates nas redes sociais. Luciano era tido como alguém sem qualificação profissional, para ser contemplado com tamanho salário, pois sua experiência anterior era de ser o motorista de Gladson quando senador.

A polícia civil fez na manhã de ontem, a segunda fase da operação que investia irregularidades no Deracre ; mais precisamente no escritório da regional do Juruá e solicitou afastamento de Luciano e mais 4 servidores.

A exoneração consta na edição de hoje e é assinada pelo governador Gladson Cameli.

