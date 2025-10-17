Gladson Cameli e Tião Bocalom entram para a história como os governantes que mais endividaram o Acre e a capital, comprometendo o futuro das próximas gerações

Gladson Cameli afunda o Acre no abandono: sete anos de descaso com a Educação e o interior em colapso – Foto: Reprodução/ Facebook Gladson Cameli

Em quase sete anos de mandato, o governador Gladson Cameli (PP) transformou o Acre em um retrato de abandono e retrocesso. A Educação estadual, que deveria ser prioridade, vive um dos piores momentos da história recente. Enquanto professores lutam nas ruas por valorização e respeito, o governo fecha os olhos para a realidade de escolas sucateadas, professores desvalorizados e crianças estudando em condições precárias.

Nesta quarta-feira (15), dezenas de profissionais da Educação voltaram às ruas para protestar contra a redução da reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), que caiu de 10% para 7%, além da falta de recomposição salarial. A categoria denuncia perdas salariais acumuladas que ultrapassam R$ 300 mil por servidor.

“O governador Gladson Cameli cancelou os 10% da nossa referência, hoje as perdas são enormes”, desabafou a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento.

“Estamos deixando de comprar comida por causa dessa maldade. No dia do professor, pedimos apenas o que é nosso por direito”, completou Edileudo Rocha, vice-presidente do Simproacre.

Um governo que se esconde atrás da Lei de Responsabilidade Fiscal

Em nota, a Secretaria de Educação (SEE-AC) repetiu o discurso de sempre: culpa a Lei de Responsabilidade Fiscal e diz que “não pode adotar medidas que ultrapassem os limites legais”. O argumento é o mesmo usado há anos para justificar o abandono e a falta de investimento real na Educação.

Enquanto isso, escolas desabam, professores adoecem e estudantes enfrentam uma rotina de humilhação. A promessa de “modernização” e “valorização” feita em campanhas virou apenas mais um texto pronto de assessoria, sem reflexo na vida de quem carrega a educação nas costas.

O Acre no fundo do poço

Gladson Cameli, que chegou ao poder com o discurso de renovação e compromisso com o povo, encerra seu segundo mandato deixando um rastro de abandono nos ramais, caos nas escolas e descrédito entre os servidores.

Os ramais estão intrafegáveis, o interior esquecido, e a Educação em colapso.

O Acre está no fundo do poço, e a culpa tem nome e sobrenome: Gladson Cameli, o governador que preferiu posar para fotos em palanques e redes sociais enquanto o povo amarga o abandono e a falta de esperança.

Nota de esclarecimento completa – SEE/AC

“O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), reafirma o compromisso com a valorização dos profissionais da educação.

Reconhece, ainda, a relevância do tema da tabela salarial, mas neste momento permanece impedido de adotar qualquer medida que ultrapasse os limites legais, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um cenário que não se restringe ao Acre. Outros estados, especialmente os da Amazônia, também enfrentam as mesmas restrições agravadas pelos altos custos de se fazer educação em regiões onde a logística é complexa e os investimentos precisam ser maiores para atender estudantes e professores.

Apesar das limitações fiscais, a atual gestão não deixou de avançar na valorização da categoria. Houve investimentos em modernização das escolas, transporte e conectividade, além da criação de programas que fortalecem a formação e as condições de trabalho dos educadores. São conquistas que representam respeito e cuidado com aqueles que todos os dias sustentam a Educação do Acre.

A valorização dos profissionais da educação segue como prioridade. Nosso compromisso é seguir dialogando com a categoria e assegurando que cada avanço seja consolidado de forma responsável, para que a educação siga como uma política pública prioritária do nosso estado.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre.”