“Gladson Cameli é moleque, capacho, incompetente, inoperante, perseguidor e engenheiro do caos no Acre”, diz vereadora Marinete Mesquita

Veja o Vídeo:

Durante a sessão ordinária que aconteceu nesta terça-feira na Câmara de Brasileia, a vereadora Marinete Mesquita não poupou adjetivos para se referir ao Governador Gladson Cameli e seu governo, diante dos desmandos que têm acontecido e vem acontecendo no estado do Acre, tudo graças a inoperância e a molecagem do chefe do poder executivo estadual.

Para a parlamentar, Gladson, é moleque, capacho, incompetente, inoperante, perseguidor e engenheiro do caos; Não só ele, mas também seus asseclas e aqueles gestores, colegas do governador que são perseguidores e juntos são engenheiro do caos. Segundo Marinete, Gladson não tem competência de gerir a saúde, segurança pública, educação, nada, neste estado!

Para a nobre edil, o governador Gladson Cameli, por não ter capacidade e competência para gerir um estado, persegue quem trabalha e defende políticos corruptos, se é para voltar para a segurança, então que volte todos. “Por que que político ladrão, corrupto, que está afanando a população, merece guarda costas da segurança? Por que que policiais estão destinados para cuidar da segurança de prefeitos corruptos? Me fala aí governador”, questiona.

Marinete cita ainda que o governador Gladson não passa de uma marionete, e a função dele é só enriquecer Manaus – AM, para o Acre Gladson não tem servido de nada. Mesquita cita ainda que o governador tem sido o principal alvo de muitas manchetes que tratam sobre investigação por corrupção no Estado do Acre, está sob suspeito por parte da Polícia Federal, não satisfeito, agora está perseguindo o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, que já exonerou servidores porque foi confirmado corrupção dentro da secretaria onde trabalhava, de contrapartida, prefeitos corruptos que são próximos ao governador que são amiguinhos, apoiadores de Cameli, contrataram essas maçãs podres, ladrões, que foram exonerados pelo prefeito Sérgio Lopes e a amiguinha do governador contratou.

“É para isto que o senhor e seus comparsas servem. Vocês são uma vergonha! de contrapartida o senhor persegue um secretário que tirou a saúde do município de Epitaciolândia, que através das ações de itinerante atende, sobretudo pessoas do município de Brasileia, em todos os lugares que o itinerante vai, tem pessoas de Brasileia para serem atendidas e são muito bem atendidas, porque o sus é Universal, ao contrário do que acontece no município de Brasileia que sequer tem médicos nas Unidades de Saúde no período da tarde”, destaca

De acordo com a vereadora Marinete o fato da saúde de Epitaciolândia estar se destacando mais do que em Brasileia, e por esse motivo estava ofuscando a “princesa”, o governador que é coleguinha, amiguinho e ambos são cúmplices, dois incompetentes que vão ser desmascarados, agora estão perseguindo o secretário que tirou a saúde de Epitaciolândia da 21ª posição para a 2ª, colocação em todo o estado do Acre.

“É um tapa na cara de sua ingestão, da sua ingerência e da ingestão, da incompetência, da ineficiência dos seus colegas que solicitaram que o senhor realizasse este comportamento de moleque. Operadores do Caos! Quando perdemos nossos entes queridos, sequer temos um IML em nossa regional. Cadê o governador boçal que sequer cumpriu um terço do seu plano de governo e está querendo a reeleição para enriquecer mais ilicitamente, enriquecer o estado do Amazonas onde ele tem empresa, casa, família, TUDO! E enriquecer seus asseclas, corruptos também”, concluiu.

Veja o Vídeo: