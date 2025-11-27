Política Destaque
Gladson Cameli e Mailza Assis entregam o pior cenário para terceirizados: atrasos, humilhação e abandono em plena reta final do ano
Terceirizados vivem rotina de humilhação e incerteza no governo Gladson Cameli e Mailza Assis.
A situação dos trabalhadores terceirizados no governo Gladson Cameli e Mailza Assis (PP) já ultrapassou o limite do aceitável. Nunca servidores de empresas contratadas haviam sido submetidos a tamanha instabilidade e descaso como ocorre atualmente em órgãos como Deracre, Saúde, Educação, Seinfra e tantas outras pastas que dependem da força de trabalho dessas pessoas. O que deveria ser uma relação de respeito e responsabilidade se transformou em um cenário de humilhação permanente.
Com a aproximação do fim do ano, o drama se agrava. Enquanto o governo exalta a obrigação básica de manter salários de servidores efetivos e comissionados em dia, milhares de pais e mães que atuam como terceirizados vivem na incerteza absoluta. Sem receber seus vencimentos, muitos já não sabem como pagar contas, organizar a ceia de Natal ou planejar o ano novo. O atraso salarial, prática que se repete mês após mês, virou uma marca registrada da atual gestão.
Diversos trabalhadores procuraram o portal 3 de Julho Notícias para denunciar que empresas como a TecNews já estariam chegando ao segundo mês de salário atrasado, atingindo funcionários do Deracre, da Saúde, da Educação, da Seinfra e de vários outros setores essenciais. Segundo os relatos, a sensação dominante entre os terceirizados é de completo abandono, como se fossem invisíveis para um governo que, no discurso, afirma valorizar as pessoas, mas, na prática, expõe milhares de famílias a uma rotina de humilhação, insegurança e falta de respeito.
Nossa equipe de reportagem tentou contato com os responsáveis pela empresa para saber se os repasses do Estado estão sendo feitos regularmente, mas não obteve retorno. O silêncio, tanto da empresa quanto do governo, só reforça a falta de transparência e a negligência com milhares de famílias que dependem desses salários para sobreviver. Enquanto isso, o governo segue comemorando feitos administrativos, enquanto os terceirizados enfrentam uma realidade dura, injusta e vergonhosa.
O portal 3 de Julho Notícias reforça que o espaço permanece aberto para que a empresa TecNews, a Secretaria de Estado de Administração, o Deracre, a Seinfra, a Secretaria de Saúde ou qualquer representante do governo Gladson Cameli e Mailza Assis apresente sua versão dos fatos, esclarecimentos ou posicionamento oficial sobre as denúncias.
Protegido político de Bocalom, Clende Vilas Boas silencia diante do colapso no transporte e prioriza atos bolsonaristas enquanto a população sofre
Com transporte à beira do colapso, RBTRANS some, Bocalom não reage e Rio Branco vive o maior abandono da história recente.
Enquanto milhares de Rio-branquenses enfrentam diariamente o pior colapso da história do transporte coletivo da capital, o superintendente da RBTRANS, Clende Vilas Boas, um dos nomes mais blindados pelo prefeito Tião Bocalom, prefere atuar mais como militante político do que como gestor público responsável por fiscalizar o serviço.
A empresa responsável pelo transporte segue acumulando falhas graves, mesmo recebendo milhões dos cofres da Prefeitura de Rio Branco. Ônibus quebrados, frota reduzida, atrasos constantes e insegurança extrema fazem parte da rotina dos usuários, que já não sabem a quem recorrer. Apesar disso, só agora os órgãos de controle começam a agir e já enquadraram tanto o prefeito quanto o superintendente por omissão diante do caos.
O silêncio de Vilas Boas é ensurdecedor, e pode até configurar crime. Em vez de prestar contas à população, o chefe da RBTRANS esteve, no último domingo, empenhado na organização de um ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. No mesmo momento em que discursava politicamente, uma porta de ônibus se desprendia em plena viagem, ferindo mãe e filha e quase provocando uma tragédia anunciada.
É, no mínimo, curioso, para não dizer suspeito, que a RBTRANS, órgão que deveria fiscalizar e aplicar punições à empresa Ricco pelos descumprimentos contratuais, permaneça completamente omissa. A Câmara Municipal, por sua vez, segue passando pano, ignorando o sofrimento diário dos usuários.
Se a Justiça decidir investigar a fundo os milhões repassados à empresa responsável pelo transporte, é grande a chance de que muita gente graúda acabe envolvida. A população que depende do sistema já sente na pele: falta gestão, falta fiscalização e falta compromisso com quem mais precisa.
Deputada Socorro Neri exalta liderança de Mailza Assis em encontro marcado por diálogo, respeito e compromisso com o Acre
Socorro Neri destaca força e sensibilidade de Mailza Assis em encontro focado no fortalecimento do Acre. A deputada federal Socorro...
Vídeo mostra ônibus escolar atolado e população acusa prefeito Padeiro de deixar o município de Bujari em completo abandono
Moradores denunciam abandono e ônibus escolar atolado em rua do Loteamento Maia, em Bujari Um morador de Bujari enviou ao...
Senado celebra 80 anos da Confederação Nacional do Comércio e Alan Rick homenageia o acreano Leandro Domingos com Moção de Aplauso
O Senado Federal realizou, nesta quarta-feira (27), a solenidade em homenagem aos 80 anos da Confederação Nacional do Comércio de...
Motorista embriagado é preso após perseguição e esconderijo inusitado em motel de Cruzeiro do Sul
Após colisão e fuga arriscada, motorista é encontrado sem roupas em motel – Foto: Asscom/PMAC Um homem de 31 anos...
Crime brutal: agricultor é morto dentro de sua residência no km 10 da BR-317, na zona rural de Brasiléia
Homem é encontrado morto dentro de casa em área rural de Brasiléia; polícia trabalha com várias hipóteses A noite de...
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
