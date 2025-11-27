Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política Destaque

Gladson Cameli e Mailza Assis entregam o pior cenário para terceirizados: atrasos, humilhação e abandono em plena reta final do ano

Publicados

27 de novembro de 2025

Política Destaque

Terceirizados vivem rotina de humilhação e incerteza no governo Gladson Cameli e Mailza Assis.

A situação dos trabalhadores terceirizados no governo Gladson Cameli e Mailza Assis (PP) já ultrapassou o limite do aceitável. Nunca servidores de empresas contratadas haviam sido submetidos a tamanha instabilidade e descaso como ocorre atualmente em órgãos como Deracre, Saúde, Educação, Seinfra e tantas outras pastas que dependem da força de trabalho dessas pessoas. O que deveria ser uma relação de respeito e responsabilidade se transformou em um cenário de humilhação permanente.

Com a aproximação do fim do ano, o drama se agrava. Enquanto o governo exalta a obrigação básica de manter salários de servidores efetivos e comissionados em dia, milhares de pais e mães que atuam como terceirizados vivem na incerteza absoluta. Sem receber seus vencimentos, muitos já não sabem como pagar contas, organizar a ceia de Natal ou planejar o ano novo. O atraso salarial, prática que se repete mês após mês, virou uma marca registrada da atual gestão.

Diversos trabalhadores procuraram o portal 3 de Julho Notícias para denunciar que empresas como a TecNews já estariam chegando ao segundo mês de salário atrasado, atingindo funcionários do Deracre, da Saúde, da Educação, da Seinfra e de vários outros setores essenciais. Segundo os relatos, a sensação dominante entre os terceirizados é de completo abandono, como se fossem invisíveis para um governo que, no discurso, afirma valorizar as pessoas, mas, na prática, expõe milhares de famílias a uma rotina de humilhação, insegurança e falta de respeito.

Leia Também:  Bolsonarismo em chamas: prisão de Bolsonaro detona guerra interna entre PL e PP e expõe disputa de poder envolvendo Bocalom, Bittar e Mailza

Nossa equipe de reportagem tentou contato com os responsáveis pela empresa para saber se os repasses do Estado estão sendo feitos regularmente, mas não obteve retorno. O silêncio, tanto da empresa quanto do governo, só reforça a falta de transparência e a negligência com milhares de famílias que dependem desses salários para sobreviver. Enquanto isso, o governo segue comemorando feitos administrativos, enquanto os terceirizados enfrentam uma realidade dura, injusta e vergonhosa.

O portal 3 de Julho Notícias reforça que o espaço permanece aberto para que a empresa TecNews, a Secretaria de Estado de Administração, o Deracre, a Seinfra, a Secretaria de Saúde ou qualquer representante do governo Gladson Cameli e Mailza Assis apresente sua versão dos fatos, esclarecimentos ou posicionamento oficial sobre as denúncias.

