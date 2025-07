Gladson Cameli e Jair Bolsonaro: dupla símbolo da decadência política pode ser condenada a mais de 108 anos de prisão

Gladson Cameli (PP) ao lado do presidente Jair Bolsonaro – Foto: Marcos Corrêa/PR

O Brasil pode testemunhar um fato inédito e simbólico: dois nomes de peso da política nacional — o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) — enfrentam acusações tão graves que, se condenados à pena máxima, somariam impressionantes 108 anos de prisão. O número não é apenas uma estatística, mas um retrato da degradação ética que atingiu os altos escalões do poder.

Gladson Cameli, conhecido irônicamente no Acre como “o dançarino”, virou réu por fraudes em licitação, desvio de verbas públicas e organização criminosa, em uma ação penal que escancara o desmonte institucional no Acre. A estimativa de pena para o atual governador pode chegar a 65 anos de cadeia. As investigações revelam um esquema que, se confirmado, desviou recursos públicos que deveriam beneficiar a população mais vulnerável do estado — um dos mais pobres do país.

Já Jair Bolsonaro, cuja biografia política está manchada por uma série de escândalos e pela condução negacionista durante a pandemia, agora figura como réu por envolvimento direto em uma tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente, que já foi declarado inelegível pelo TSE, é acusado de liderar uma articulação para impedir a posse legítima de Lula e Geraldo Alckmin. Caso condenado ao máximo previsto, pode cumprir 43 anos de prisão.

É importante destacar que Bolsonaro se junta a um seleto e nada honroso grupo: se tornou o sexto ex-presidente da República a virar réu após a redemocratização, consolidando uma trajetória marcada por desprezo à democracia e à Constituição.

Enquanto isso, tanto Cameli quanto Bolsonaro seguem tentando manter influência política, apostando no discurso de perseguição e tentando desacreditar as instituições que os investigam. Mas os fatos são cada vez mais difíceis de ignorar: há uma linha direta entre a corrupção nos bastidores do Acre e o golpismo em Brasília — e ela passa pela impunidade dos poderosos.

A sociedade brasileira assiste, mais uma vez, ao avanço de processos que podem — e devem — responsabilizar figuras públicas que abusaram da confiança popular. A Justiça tem agora a oportunidade de mostrar que ninguém está acima da lei.