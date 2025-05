“Gladson Cameli e Bocalom não fazem nada de trabalho para a recuperação da encosta do Novo Mercado Velho” diz comerciantes

Quando o assunto é abandono do Acre e de Rio Branco, o prefeito bolsonarista Tião Bocalom (PL) e o governador Gladson Cameli (PP) formam uma dupla perfeita para deixar o estado no fundo do poço.

O desbarrancamento que isolou toda área de fora do Novo Mercado Velho, principal ponto turístico da capital afetou a economia e prejudicou dezenas de trabalhadores no centro da capital. Em virtude disto, comerciantes local procuraram o 3 de Julho para denunciar o descaso.

O prefeito Tião Bocalom e o governador Gladson Cameli que prometeram planejamento conjunto, no sentido de restaurar e recuperar o local, pelo visto esqueceram que isso é sim uma prioridade.

Nossa equipe do portal 3 de Julho passou pelo local nesta segunda-feira, 13, onde pudemos confirmar o retrato do abandono e descaso por parte do governo de Cameli e do prefeito Bocalom.

Apenas poucos homens do Deracre trabalham nas vigas da Passarela Joaquim Macedo e nenhum na encosta do mercado.

O Acre é o estado das festas caras e de poucas obras, mas pelo visto o povo acreano está gostando de ter Gladson como governador sendo réu pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e fraude em licitação e Bocalom como prefeito.