Gladson Cameli é blindado por orçamento milionário de R$17 milhões aos meios de comunicação, que só restam disparar em Bocalom

Orçamento público para publicidade e comunicação de um governo é algo legal e necessário, mas não pode ser usado para blindagem igual vem sendo feito no governo de Gladson Cameli (PP) com valores absurdos.

A empresa Thera Publicidade, que só para variar é de Manaus, ganhou toda publicidade do governo Cameli, que paga em média de R$17 milhões anuais para distribuir com todos os meios de comunicações indicados pelo Palácio Rio Branco. O gordo orçamento faz com que Gladson tenha blindagem, inclusive pouco se fala dos inúmeros casos de corrupção e escândalos do governo.

Por outro lado, alguns dos mesmos que se fazem de cegos para as contradições do governo, atacam incisivamente Bocalom, que é do mesmo partido do governador. Estranha quando fazem questão de relacionar tudo do Bocalom ao senador Sérgio Petecão (PSD), futuro adversário de Gladso Cameli na corrida pelo governo em 2022.

Porque nunca relacionam Bocalom a Mailza Gomes? Esta sim, peitou o governador e bancou a candidatura de Bocalom pelo PP em 2020.

Quais enfeites de natal nos prédios públicos e no centro da cidade o governo fez? Estar trabalhando faz 15 dias em uma casa esquisita, toda mobilhada e que terá um papai Noel bem nuteleiro.

Alguma ponte enfeitada? O Palácio Rio Branco não tem uma lâmpada até aqui, o Parque da Maternidade foi desconfigurado da sua cor original, escolas, caixa D’daua da 6 de agosto de azul, mas parece que bater em Bocalom é o que estar na ordem do dia.

Tem um jogo de politicagem orquestrado para desgastar Bocalom e atingir a pré-candidatura de Petecão, “só não enxerga quem não quer”.

