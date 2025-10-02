Gladson Cameli devolve R$ 1,1 milhão de emenda de Alan Rick para o Hemonúcleo de Brasileia, denuncia vereador Almir Andrade

Vereador de Brasileia denuncia devolução de R$ 1,1 milhão destinado à reforma do Hemonúcleo.

O vereador Almir Andrade, de Brasileia, fez uma grave denúncia contra o governo de Gladson Cameli, após a devolução de R$ 1,1 milhão que havia sido destinado para a reforma e revitalização do Hemonúcleo do município. O recurso era fruto de uma emenda parlamentar do senador Alan Rick e, segundo o vereador, foi inexplicavelmente rejeitado pelo governo estadual.

De acordo com Almir, funcionários do Hemonúcleo enviaram registros fotográficos que mostram as condições precárias em que o local se encontra. Atualmente, a unidade funciona nas dependências do Hospital Regional de Brasileia, após ter sido retirada de sua antiga estrutura, próxima à antiga Onopá.

“O que vemos é uma vergonha. Equipamentos quebrados, ambiente inadequado e profissionais tendo que trabalhar sem condições mínimas. Enquanto isso, o governo devolve R$ 1,1 milhão que poderia transformar essa realidade. Isso não é aceitável”, criticou o vereador.

O parlamentar levou a denúncia à Câmara Municipal, pedindo oficialmente que a Secretaria Estadual de Saúde explique os motivos da devolução do recurso.

“O senador Alan Rick garantiu o valor para a reforma do Hemonúcleo. Esse dinheiro estava assegurado. Quero saber por que o governo não aceitou. R$ 1,1 milhão não é para jogar no lixo. Esse valor é suficiente até para construir um novo prédio, e não apenas uma reforma”, afirmou Almir Andrade.

O vereador ainda comparou a postura do governo do Estado com a da Prefeitura de Brasileia. Segundo ele, o prefeito Carlinhos do Pelado tem feito constantes esforços para não perder emendas e recursos federais.

“Enquanto o prefeito corre atrás, o governo do Estado deixa voltar dinheiro que poderia salvar vidas. É inadmissível”, reforçou.

Almir encerrou seu pronunciamento cobrando urgência na resposta do governo Gladson Cameli:

“Esse recurso não poderia ter voltado. O povo de Brasileia precisa de saúde, e não de descaso. Queremos uma resposta imediata da Secretaria de Saúde. Política é ano que vem, este é ano de trabalho”, destacou.