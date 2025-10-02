Política Destaque
Gladson Cameli devolve R$ 1,1 milhão de emenda de Alan Rick para o Hemonúcleo de Brasileia, denuncia vereador Almir Andrade
Vereador de Brasileia denuncia devolução de R$ 1,1 milhão destinado à reforma do Hemonúcleo.
O vereador Almir Andrade, de Brasileia, fez uma grave denúncia contra o governo de Gladson Cameli, após a devolução de R$ 1,1 milhão que havia sido destinado para a reforma e revitalização do Hemonúcleo do município. O recurso era fruto de uma emenda parlamentar do senador Alan Rick e, segundo o vereador, foi inexplicavelmente rejeitado pelo governo estadual.
De acordo com Almir, funcionários do Hemonúcleo enviaram registros fotográficos que mostram as condições precárias em que o local se encontra. Atualmente, a unidade funciona nas dependências do Hospital Regional de Brasileia, após ter sido retirada de sua antiga estrutura, próxima à antiga Onopá.
“O que vemos é uma vergonha. Equipamentos quebrados, ambiente inadequado e profissionais tendo que trabalhar sem condições mínimas. Enquanto isso, o governo devolve R$ 1,1 milhão que poderia transformar essa realidade. Isso não é aceitável”, criticou o vereador.
O parlamentar levou a denúncia à Câmara Municipal, pedindo oficialmente que a Secretaria Estadual de Saúde explique os motivos da devolução do recurso.
“O senador Alan Rick garantiu o valor para a reforma do Hemonúcleo. Esse dinheiro estava assegurado. Quero saber por que o governo não aceitou. R$ 1,1 milhão não é para jogar no lixo. Esse valor é suficiente até para construir um novo prédio, e não apenas uma reforma”, afirmou Almir Andrade.
O vereador ainda comparou a postura do governo do Estado com a da Prefeitura de Brasileia. Segundo ele, o prefeito Carlinhos do Pelado tem feito constantes esforços para não perder emendas e recursos federais.
“Enquanto o prefeito corre atrás, o governo do Estado deixa voltar dinheiro que poderia salvar vidas. É inadmissível”, reforçou.
Almir encerrou seu pronunciamento cobrando urgência na resposta do governo Gladson Cameli:
“Esse recurso não poderia ter voltado. O povo de Brasileia precisa de saúde, e não de descaso. Queremos uma resposta imediata da Secretaria de Saúde. Política é ano que vem, este é ano de trabalho”, destacou.
O Retrato do Abandono: Governador Gladson Cameli expõe estudantes de Brasiléia ao caos do transporte escolar
A gestão do governador Gladson Cameli volta a ser alvo de duras críticas, desta vez por conta da situação alarmante do transporte escolar no município de Brasiléia. Alunos que dependem diariamente do serviço estadual denunciaram as condições degradantes do ônibus que deveria garantir acesso à educação, mas que hoje coloca em risco a vida e a segurança dos estudantes.
Manifesto dos estudantes: indignação e descaso
Em um manifesto coletivo, os jovens relatam que o veículo se encontra em total estado de precariedade. Entre os problemas apontados estão:
- Bancos rasgados, sem segurança ou conforto;
- Um pneu dentro do ônibus, ocupando o espaço destinado a um estudante, reduzindo a capacidade de transporte;
- Para-brisa solto, ameaçando cair a qualquer momento, especialmente nas estradas esburacadas da região.
Segundo os estudantes, essas condições não apenas colocam em risco a integridade física dos usuários, mas também comprometem o direito fundamental de estudar com dignidade.
“É dever do Estado garantir transporte escolar de qualidade, e sabemos que existem recursos para isso. Pedimos, portanto, que nossa voz seja ouvida e que as providências sejam tomadas o quanto antes”, destaca o manifesto.
Eles cobram do Núcleo de Educação Estadual de Brasiléia e, sobretudo, do governador Gladson Cameli, providências imediatas para a substituição do ônibus, exigindo um veículo em plenas condições de uso.
O caos na educação do Acre
A denúncia dos alunos reforça a percepção de caos, abandono e descaso que marca a política educacional no Acre sob a gestão de Gladson Cameli. A precariedade do transporte escolar é apenas a ponta de um iceberg que revela:
- Falta de investimento adequado;
- Problemas estruturais nas escolas;
A incapacidade do governo em garantir o mínimo de dignidade à juventude acreana.
Enquanto isso, famílias e professores seguem preocupados com a segurança e o futuro dos estudantes, que deveriam estar amparados por políticas públicas eficientes, mas enfrentam diariamente a negligência de um governo que falha em garantir até o básico.
O peso da omissão
O caso de Brasiléia não é um episódio isolado: é o retrato de uma gestão que insiste em prometer avanços, mas que entrega abandono e insegurança. A omissão do governo de Gladson Cameli diante de uma situação tão grave expõe a juventude do Acre ao risco diário e escancara o fracasso de uma administração que deveria priorizar a educação como base do futuro do estado.
Veja o vídeo:
