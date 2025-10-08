Política Destaque
Gladson Cameli articula nova chapa com Mailza e Bocalom e prepara mais uma rasteira em Márcio Bittar, que pode ser abandonado pelo próprio grupo
Os bastidores da política acreana voltaram a ferver com as novas articulações do Palácio Rio Branco. Fontes próximas ao governo confirmam que o governador Gladson Cameli (PP) tem se empenhado pessoalmente para montar uma chapa que una a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), nas eleições de 2026 — deixando de fora o senador Márcio Bittar (PL), um dos antigos aliados do governador.
O movimento é visto por analistas como mais um capítulo da relação conturbada entre Cameli e Bittar. Em 2022, o governador prometeu a Márcia Bittar, ex-esposa do senador, a vaga de vice, mas recuou e surpreendeu o grupo ao escolher Mailza Assis. Agora, o enredo parece se repetir: enquanto Mailza e Bocalom se mostram irredutíveis na intenção de disputar o governo, Gladson busca uma alternativa que evite a divisão do grupo e não facilite a vitória do líder das pesquisas, Alan Rick (Podemos).
A proposta — já confirmada pela própria Mailza Assis — seria uma chapa com Mailza candidata ao governo, Tião Bocalom como vice e Gladson Cameli disputando o Senado, caso não seja impedido judicialmente. O Palácio trabalha para unificar a base e evitar que duas candidaturas ligadas ao governo acabem dividindo os votos e abrindo caminho para a oposição.
Porém, nessa engenharia política, Márcio Bittar foi simplesmente deixado de lado. O senador, que esperava o apoio do governo para concorrer ao Senado, agora vê o espaço se fechar e será obrigado a buscar outro palanque.
O que mais chama atenção é a postura de Tião Bocalom, que sempre foi considerado o principal aliado político de Márcio Bittar no Acre. A adesão do prefeito à chapa costurada por Gladson e Mailza soa como uma traição silenciosa, um gesto de conveniência que sacrifica a fidelidade política em nome da sobrevivência eleitoral.
Além disso, Mailza e Bittar não mantêm boa relação. A vice-governadora, que nunca recebeu apoio público do senador, tem motivos de sobra para não incluí-lo em seus planos. Mesmo com João Paulo Bittar, filho do parlamentar, ocupando um cargo de destaque como presidente da FUNTAC, o senador jamais retribuiu com um gesto político concreto.
O que se desenha é o fim da influência de Márcio Bittar dentro do grupo governista. O senador, que por anos se comportou como o grande articulador da direita acreana, agora colhe os frutos da política de conveniência que ele mesmo ajudou a plantar.
Gladson Cameli repete o roteiro de 2022 e mais uma vez mostra que promessa, em seu vocabulário, é sinônimo de improviso. Bittar, por sua vez, paga o preço da arrogância política e da incapacidade de construir pontes duradouras — inclusive com aqueles que ajudou a eleger.
Enquanto o governador se move para garantir sua sobrevivência eleitoral e Mailza Assis tenta consolidar sua imagem de liderança feminina no estado, o grupo que um dia se apresentou como unido em torno da direita acreana agora se esfarela em disputas pessoais, vaidades e traições políticas.
No fim das contas, a velha máxima da política volta a valer: em tempos de eleição, lealdade é artigo de luxo — e quem acredita em promessa, corre o risco de ficar sem cadeira quando a música parar.
Após denúncia do Portal 3 de Julho Notícias, governador Gladson Cameli revoga decreto assinado por Mailza Assis que beneficiava o próprio namorado
O breve período em que a vice-governadora Mailza Assis assumiu interinamente o comando do Governo do Acre foi suficiente para expor uma série de fragilidades políticas e administrativas que comprometem sua imagem pública e colocam em xeque sua capacidade de liderança. Durante esses dias, Mailza assinou um decreto polêmico, que teria o claro objetivo de beneficiar diretamente o próprio namorado com recursos e vantagens públicas.
O ato, amplamente criticado nos bastidores do Palácio Rio Branco e por observadores da política local, foi considerado um exemplo flagrante de uso indevido da máquina pública para fins pessoais. A repercussão foi imediata — e, após a publicação da matéria pelo Portal 3 de Julho Notícias revelando o conteúdo do decreto e os possíveis conflitos de interesse, o governador Gladson Cameli foi obrigado a agir.
Somente após a repercussão negativa da reportagem, Cameli revogou o decreto e, segundo fontes do próprio governo, demonstrou profundo descontentamento com a postura da vice-governadora.
A decisão do governador de anular o ato de Mailza não apenas confirma a gravidade da situação, mas também evidencia um possível rompimento político e pessoal entre os dois. Dentro do governo, a avaliação é de que Mailza agiu de forma precipitada, sem conhecimento técnico e sem a devida compreensão das responsabilidades do cargo que ocupava, o que reforça sua imagem de despreparo administrativo.
Analistas políticos apontam que o episódio reflete o excesso de ambição e a falta de prudência de Mailza Assis, que busca se firmar como liderança independente no cenário estadual, ainda que à custa da própria credibilidade. Ao se aproveitar de uma oportunidade institucional — mesmo que temporária — para tomar decisões de cunho pessoal, a vice-governadora revelou uma visão distorcida sobre o papel do poder público, tratando o Estado como um instrumento de conveniência privada, e não como espaço de gestão ética e coletiva.
O desgaste público foi inevitável. A reportagem do 3 de Julho Notícias teve ampla repercussão nas redes sociais e entre lideranças políticas, forçando o governo a se posicionar. O caso deixou evidente que, sem a atuação da imprensa independente, o ato irregular poderia ter passado despercebido, o que reforça a importância do jornalismo como instrumento de controle social e defesa do interesse público.
A revogação do decreto, embora necessária, não apaga o episódio. Pelo contrário, mostra que o governo reagiu somente após a pressão pública e o constrangimento causado pela exposição dos fatos. O gesto de Gladson Cameli, portanto, representa uma medida de correção institucional.
Em síntese, o caso escancara o despreparo e o oportunismo de uma vice-governadora que, diante de uma rara oportunidade de exercer o poder, optou por agir em benefício próprio. Mailza Assis errou na forma, no conteúdo e, sobretudo, no exemplo — e o governador Gladson Cameli, mesmo tardiamente, parece ter percebido o tamanho do problema que tem ao seu lado.
Vice-governadora Mailza Assis assina decreto que garante diárias ao namorado Madson Cameli: mais um escândalo com o dinheiro público no Acre
