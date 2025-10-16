Política Destaque
Gladson Cameli abandona a Educação e provoca revolta: professores tomam as ruas em defesa da dignidade e do salário justo
Política Destaque
Gladson Cameli afunda o Acre no abandono: sete anos de descaso com a Educação e o interior em colapso – Foto: Reprodução/ Facebook Gladson Cameli
Em quase sete anos de mandato, o governador Gladson Cameli (PP) transformou o Acre em um retrato de abandono e retrocesso. A Educação estadual, que deveria ser prioridade, vive um dos piores momentos da história recente. Enquanto professores lutam nas ruas por valorização e respeito, o governo fecha os olhos para a realidade de escolas sucateadas, professores desvalorizados e crianças estudando em condições precárias.
Nesta quarta-feira (15), dezenas de profissionais da Educação voltaram às ruas para protestar contra a redução da reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), que caiu de 10% para 7%, além da falta de recomposição salarial. A categoria denuncia perdas salariais acumuladas que ultrapassam R$ 300 mil por servidor.
“O governador Gladson Cameli cancelou os 10% da nossa referência, hoje as perdas são enormes”, desabafou a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento.
“Estamos deixando de comprar comida por causa dessa maldade. No dia do professor, pedimos apenas o que é nosso por direito”, completou Edileudo Rocha, vice-presidente do Simproacre.
Um governo que se esconde atrás da Lei de Responsabilidade Fiscal
Em nota, a Secretaria de Educação (SEE-AC) repetiu o discurso de sempre: culpa a Lei de Responsabilidade Fiscal e diz que “não pode adotar medidas que ultrapassem os limites legais”. O argumento é o mesmo usado há anos para justificar o abandono e a falta de investimento real na Educação.
Enquanto isso, escolas desabam, professores adoecem e estudantes enfrentam uma rotina de humilhação. A promessa de “modernização” e “valorização” feita em campanhas virou apenas mais um texto pronto de assessoria, sem reflexo na vida de quem carrega a educação nas costas.
O Acre no fundo do poço
Gladson Cameli, que chegou ao poder com o discurso de renovação e compromisso com o povo, encerra seu segundo mandato deixando um rastro de abandono nos ramais, caos nas escolas e descrédito entre os servidores.
Os ramais estão intrafegáveis, o interior esquecido, e a Educação em colapso.
O Acre está no fundo do poço, e a culpa tem nome e sobrenome: Gladson Cameli, o governador que preferiu posar para fotos em palanques e redes sociais enquanto o povo amarga o abandono e a falta de esperança.
Nota de esclarecimento completa – SEE/AC
“O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), reafirma o compromisso com a valorização dos profissionais da educação.
Reconhece, ainda, a relevância do tema da tabela salarial, mas neste momento permanece impedido de adotar qualquer medida que ultrapasse os limites legais, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um cenário que não se restringe ao Acre. Outros estados, especialmente os da Amazônia, também enfrentam as mesmas restrições agravadas pelos altos custos de se fazer educação em regiões onde a logística é complexa e os investimentos precisam ser maiores para atender estudantes e professores.
Apesar das limitações fiscais, a atual gestão não deixou de avançar na valorização da categoria. Houve investimentos em modernização das escolas, transporte e conectividade, além da criação de programas que fortalecem a formação e as condições de trabalho dos educadores. São conquistas que representam respeito e cuidado com aqueles que todos os dias sustentam a Educação do Acre.
A valorização dos profissionais da educação segue como prioridade. Nosso compromisso é seguir dialogando com a categoria e assegurando que cada avanço seja consolidado de forma responsável, para que a educação siga como uma política pública prioritária do nosso estado.
Aberson Carvalho
Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre.”
Política Destaque
O ar gelado do gabinete e o calor do descaso com o povo acreano: Mailza Assis vai gasta R$ 169 mil com ar-condicionado enquanto acreanos sofrem com desemprego e abandono
Enquanto o povo sofre, Mailza Assis esbanja luxo com R$ 169 mil em ar-condicionado – Arte Alemão Monteiro
Enquanto milhares de acreanos enfrentam dias difíceis, desemprego crescente e o êxodo de famílias em busca de oportunidades fora do estado, a vice-governadora Mailza Assis parece viver em um Acre à parte — climatizado, confortável e custeado com o dinheiro público.
Um novo contrato publicado no Diário Oficial do Estado revela que o gabinete da vice-governadora vai gastar R$ 169.192,00 para serviços de manutenção e climatização de ar-condicionado. O documento, firmado entre o gabinete e a empresa JP Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica Ltda, prevê a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e gás refrigerante. Tudo isso para garantir que o gabinete de Mailza continue em “temperatura agradável” — ao contrário da realidade enfrentada pelo povo do Acre.
Um luxo pago com dinheiro público
O valor de R$ 169 mil — em um estado onde falta infraestrutura, saúde de qualidade e escolas adequadas — soa como um verdadeiro escárnio.
Enquanto servidores públicos esperam reajustes salariais e famílias lutam contra a carestia, o governo de Gladson Cameli e Mailza Assis parece seguir indiferente à crise social.
Em quase sete anos desde que Gladson Cameli assumiu o comando do Acre, e após quase três anos com Mailza Assis como vice, a dupla ainda não mostrou a que veio. O Estado não se desenvolve, o desemprego cresce e a juventude continua partindo em busca de um futuro melhor fora de suas fronteiras.
Um gabinete refrigerado, um estado congelado no tempo
A vice-governadora, que deveria ser uma voz ativa em defesa dos acreanos, parece mais preocupada em manter o conforto do ar-condicionado do que em aquecer a economia e o futuro do povo.
Enquanto o gabinete dela é mantido com equipamentos modernos e ar refrigerado, há escolas no interior sem ventilação, hospitais sem climatização.
Um governo que anda para trás
Em vez de investir em políticas públicas que gerem emprego e renda, o governo Gladson–Mailza insiste em contratos que revelam o distanciamento entre o poder e o povo.
A promessa de desenvolvimento virou fumaça — ou, no caso, virou vento frio soprando dos aparelhos de ar-condicionado de um gabinete milionário.
O contrato de R$ 169 mil para manutenção de ar-condicionado no gabinete da vice-governadora Mailza Assis é mais um retrato da falta de prioridade e sensibilidade com o sofrimento do povo acreano.
Enquanto o Acre clama por dias melhores, a vice-governadora desfruta de um ambiente climatizado, simbolizando um governo que prefere o conforto do poder ao calor da realidade.
Gladson Cameli abandona a Educação e provoca revolta: professores tomam as ruas em defesa da dignidade e do salário justo
Senador Alan Rick representa o Brasil, o Acre e a Amazônia em missão internacional no Japão sobre saneamento e gestão de riscos
Assis Brasil se prepara para sediar Encontro de Prefeitos do Acre e reforça papel de liderança no fortalecimento do municipalismo
Inclusão e respeito: ALEAC aprova projeto da deputada Michelle Melo que reduz jornada para servidores com deficiência
Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar I Seminário Regional de Turismo Sustentável nesta quinta e sexta-feira
POLÍTICA
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo A desorganização e a falta de planejamento...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Petecão lidera luta nacional e defende isenção total de taxas para taxistas em todo o Brasil: medida pode gerar economia de R$ 9 milhões por ano à categoria
-
Tudo Sobre Política II7 dias atrás
Prefeito Salatiel Magalhães segue transformando Rodrigues Alves: obra do ginásio coberto avança em ritmo acelerado
-
Política7 dias atrás
Prefeito Padeiro é alvo de investigação do Ministério Púbico por esconder contas públicas e descumprir transparência no município de Bujari
-
Tudo Sobre Política II7 dias atrás
Prefeitura de Assis Brasil arrecada mais de 10 toneladas de alimentos durante a 1ª Expo Fronteira 2025