RIO BRANCO
Política Destaque

Gladson Cameli abandona a Educação e provoca revolta: professores tomam as ruas em defesa da dignidade e do salário justo

Publicados

16 de outubro de 2025

Política Destaque

Gladson Cameli afunda o Acre no abandono: sete anos de descaso com a Educação e o interior em colapso – Foto: Reprodução/ Facebook Gladson Cameli

Em quase sete anos de mandato, o governador Gladson Cameli (PP) transformou o Acre em um retrato de abandono e retrocesso. A Educação estadual, que deveria ser prioridade, vive um dos piores momentos da história recente. Enquanto professores lutam nas ruas por valorização e respeito, o governo fecha os olhos para a realidade de escolas sucateadas, professores desvalorizados e crianças estudando em condições precárias.

Nesta quarta-feira (15), dezenas de profissionais da Educação voltaram às ruas para protestar contra a redução da reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), que caiu de 10% para 7%, além da falta de recomposição salarial. A categoria denuncia perdas salariais acumuladas que ultrapassam R$ 300 mil por servidor.

“O governador Gladson Cameli cancelou os 10% da nossa referência, hoje as perdas são enormes”, desabafou a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento.

“Estamos deixando de comprar comida por causa dessa maldade. No dia do professor, pedimos apenas o que é nosso por direito”, completou Edileudo Rocha, vice-presidente do Simproacre.

Um governo que se esconde atrás da Lei de Responsabilidade Fiscal

Em nota, a Secretaria de Educação (SEE-AC) repetiu o discurso de sempre: culpa a Lei de Responsabilidade Fiscal e diz que “não pode adotar medidas que ultrapassem os limites legais”. O argumento é o mesmo usado há anos para justificar o abandono e a falta de investimento real na Educação.

Enquanto isso, escolas desabam, professores adoecem e estudantes enfrentam uma rotina de humilhação. A promessa de “modernização” e “valorização” feita em campanhas virou apenas mais um texto pronto de assessoria, sem reflexo na vida de quem carrega a educação nas costas.

O Acre no fundo do poço

Gladson Cameli, que chegou ao poder com o discurso de renovação e compromisso com o povo, encerra seu segundo mandato deixando um rastro de abandono nos ramais, caos nas escolas e descrédito entre os servidores.

Os ramais estão intrafegáveis, o interior esquecido, e a Educação em colapso.

O Acre está no fundo do poço, e a culpa tem nome e sobrenome: Gladson Cameli, o governador que preferiu posar para fotos em palanques e redes sociais enquanto o povo amarga o abandono e a falta de esperança.

Nota de esclarecimento completa – SEE/AC

“O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), reafirma o compromisso com a valorização dos profissionais da educação.

Reconhece, ainda, a relevância do tema da tabela salarial, mas neste momento permanece impedido de adotar qualquer medida que ultrapasse os limites legais, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um cenário que não se restringe ao Acre. Outros estados, especialmente os da Amazônia, também enfrentam as mesmas restrições agravadas pelos altos custos de se fazer educação em regiões onde a logística é complexa e os investimentos precisam ser maiores para atender estudantes e professores.

Apesar das limitações fiscais, a atual gestão não deixou de avançar na valorização da categoria. Houve investimentos em modernização das escolas, transporte e conectividade, além da criação de programas que fortalecem a formação e as condições de trabalho dos educadores. São conquistas que representam respeito e cuidado com aqueles que todos os dias sustentam a Educação do Acre.

A valorização dos profissionais da educação segue como prioridade. Nosso compromisso é seguir dialogando com a categoria e assegurando que cada avanço seja consolidado de forma responsável, para que a educação siga como uma política pública prioritária do nosso estado.

Aberson Carvalho
Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre.”

Política Destaque

O ar gelado do gabinete e o calor do descaso com o povo acreano: Mailza Assis vai gasta R$ 169 mil com ar-condicionado enquanto acreanos sofrem com desemprego e abandono

Publicados

2 dias atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Enquanto o povo sofre, Mailza Assis esbanja luxo com R$ 169 mil em ar-condicionado – Arte Alemão Monteiro

Enquanto milhares de acreanos enfrentam dias difíceis, desemprego crescente e o êxodo de famílias em busca de oportunidades fora do estado, a vice-governadora Mailza Assis parece viver em um Acre à parte — climatizado, confortável e custeado com o dinheiro público.

Um novo contrato publicado no Diário Oficial do Estado revela que o gabinete da vice-governadora vai gastar R$ 169.192,00 para serviços de manutenção e climatização de ar-condicionado. O documento, firmado entre o gabinete e a empresa JP Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica Ltda, prevê a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e gás refrigerante. Tudo isso para garantir que o gabinete de Mailza continue em “temperatura agradável” — ao contrário da realidade enfrentada pelo povo do Acre.

Um luxo pago com dinheiro público

O valor de R$ 169 mil — em um estado onde falta infraestrutura, saúde de qualidade e escolas adequadas — soa como um verdadeiro escárnio.

Leia Também:  Acre participa de videoconferência do Conselho da Amazônia Legal coordenada pelo vice-presidente da República

Enquanto servidores públicos esperam reajustes salariais e famílias lutam contra a carestia, o governo de Gladson Cameli e Mailza Assis parece seguir indiferente à crise social.

Em quase sete anos desde que Gladson Cameli assumiu o comando do Acre, e após quase três anos com Mailza Assis como vice, a dupla ainda não mostrou a que veio. O Estado não se desenvolve, o desemprego cresce e a juventude continua partindo em busca de um futuro melhor fora de suas fronteiras.

Um gabinete refrigerado, um estado congelado no tempo

A vice-governadora, que deveria ser uma voz ativa em defesa dos acreanos, parece mais preocupada em manter o conforto do ar-condicionado do que em aquecer a economia e o futuro do povo.
Enquanto o gabinete dela é mantido com equipamentos modernos e ar refrigerado, há escolas no interior sem ventilação, hospitais sem climatização.

Um governo que anda para trás

Em vez de investir em políticas públicas que gerem emprego e renda, o governo Gladson–Mailza insiste em contratos que revelam o distanciamento entre o poder e o povo.

Leia Também:  No ralo da corrupção: Gladson Cameli vai pagar quase R$ 1 milhão de reais do dinheiro público para uma empresa de São Paulo por 5 maquetes

A promessa de desenvolvimento virou fumaça — ou, no caso, virou vento frio soprando dos aparelhos de ar-condicionado de um gabinete milionário.

O contrato de R$ 169 mil para manutenção de ar-condicionado no gabinete da vice-governadora Mailza Assis é mais um retrato da falta de prioridade e sensibilidade com o sofrimento do povo acreano.

Enquanto o Acre clama por dias melhores, a vice-governadora desfruta de um ambiente climatizado, simbolizando um governo que prefere o conforto do poder ao calor da realidade.

COMENTE ABAIXO:
