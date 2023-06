Gestores e empresários poderão colaborar com operações Fata Morgana e Ptolomeu: Onde foi parar o dinheiro desse suposto esquema?

Folha do Acre – Há uma intensão movimentação nos bastidores sobr as operações Ptolomeu e Fata Morgana. Gestores e empresários poderão coloborar nos próximos dias. Será bom para o Acre ser passado a limpo.

Gente graúda

Gente graúda do governo está correndo de um lado para outro tentando apagar os focos de incêndio. Figurões em viagens para conversar com emissários.

Parcela de culpa

Empresários e gestores tem sua parcela de culpa por não falarem a verdade para onde foi parar o dinheiro desse suposto esquema.

O desesperado

Um jovem empresário citado na Ptolomeu mais do que Jesus na Bíblia está tendo crises de pânico e resolveu abrir a alma em desabafos. Eita, eita.

Suposto prejuízo

Na operação “Fata Morgana” que fala em prejuízo estimado de R$ 5.224.574,88. Não se esconde um montante desses no bolso direito. Dinheiro deixa rastro.

Sede do governo do Acre não é no Acre

A sede do governo atual não é no Acre, mas em São Paulo e em Brasília onde os poderosos do executivo participam de reuniões secretas e de rodadas de conversas com advogados, mas de nada vai adiantar se os envolvidos derem com a língua nos dentes.

Desespero

Tem empresário desesperado para não assumir uma culpa maior do que tenha de verdade e está disposto a rever seus planos. Gestores que foram fritos estão sendo convencidos. Já começaram a soltar a língua. Vem coisa grande por aí.