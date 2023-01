Gastando dinheiro público com coisas irrelevantes, prefeitura de Brasileia poderá usar 1.150 diárias em hotel e gastar quase R$ 140 mil

O certo é que em Cruzeiro do Sul, a disputa municipal de 2024 deu largada e quem comer mosca ficará para trás – Foto: Reprodução

Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, o debate pela prefeitura municipal em 2024 foi antecipado e se engana quem pensa que não tem gente de olho no lugar de Zequinha Lima (PP), que sequer sabe se pode sair candidato novamente. Acontece que juridicamente há um debate indefinido sobre a legalidade de uma candidatura do atual prefeito, que já foi vice de Hilderlei Cordeiro e assumiu parte do mandato, depois se elegeu em 2020.

Enquanto não se tem uma decisão, o gestor Progressista dorme com o inimigo ao lado. O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues (Republicanos), que foi vereador e assumiu quatro meses de mandatos por conta da cassação da Chapa Hilderlei Cordeiro e Zequinha Lima, se animou para ser candidato em 2024.

Clodoaldo foi o deputado estadual com mais votos em Cruzeiro do Sul na eleição de 2022, iniciará o mandato na ALEAC em fevereiro e pensa em jogar todas as fichas na propagação do su nome em Cruzeiro. O deputado mesmo ainda não tendo a certeza de que o prefeito Zequinha Lima pode ou não ser candidato, já faz reuniões e andanças em comunidades rurais, onde diz abertamente que será candidato a prefeito em 2024.

Outra novidade que vai deixar a eleição de Cruzeiro do Sul eletrizante, será a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB), que por ter sido atravessada pelo grupo de Zequinha Lima, para ajudar Zezinho Barbary a se eleger, colocou como prioridade a disputa do ano que vem. Jéssica é amada pelos cruzeirenses e pode ser cabeça de chapa de uma frente ampla, com PSD, União Brasil, PL e outros partidos.

O certo é que em Cruzeiro do Sul, a disputa municipal de 2024 deu largada e quem comer mosca ficará para trás.