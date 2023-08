Funcionários terceirizados da SUATS que prestam serviços no governo Gladson, também estão com salários atrasados

Que a cidade de Rio Branco está mal administrada, isso sabemos, mas não é só culpa da desastrosa administração de Tião Bocalom, pois sempre o governo do estado teve boas parcerias com gestão municipal e só não se ver isso no mandato de Gladson Cameli.

Mesmo sendo do mesmo partido, os gestores não se alinham e vivem em pé de guerra desde a eleição de 2020, quando Gladson Cameli se afastou do PP e foi apoiar a adversária de Bocalom, a ex-prefeita Socorro Neri, que na época estava no PSB.

Impossível olhar para uma cidade como Rio Branco e não perceber os descaso com as praças, parques e a infraestrutura como um todo, que em outros tempos eram acompanhadas de melhorias fruto da parceria entre ambos os poderes.

As vias urbanas estão em sua maioria precisando de reparos, mas Bocalom tem que se virar para dar conta, sem ajuda do governo que ele tanto sonhou ter apoio em 2024.

Quando vamos para zona rural, a tragédia é ainda maior, pois o Deracre está sendo alvo de muitos escândalos de corrupção e já está no terceiro presidente, mas não tem feito quase nada que impacte a vida dos milhares de moradores e produtores rurais.

Mas pelo visto, o prefeito Tião Bocalom engole todo esse desprezo por acreditar e sonhar quase em vão, que pode ter o apoio da cúpula do governo e do governador, para a disputa da eleição do ano que vem.