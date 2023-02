Fracasso do “produzir para empregar”: parceria entre governo e prefeitura de Rio Branco deveria ir além do carnaval, principalmente no setor produtivo

Em entrevista concedida às Rádios Difusora e Aldeia de Sena Madureira nesta terça-feira (21), o deputado federal Gehlen Diniz (PP) ratificou seu compromisso com a população Acreana e disse novamente que intenciona colocar em prática as propostas apresentadas ao eleitor na campanha de 2022.

Segundo o portal Yaco News, o deputado deixou bem explícito para a população que estará, ao longo do mandato, destinando recursos para várias áreas em Sena Madureira, contudo, não mandará diretamente para as contas da Prefeitura.

“Vamos alocar emendas para fazer ruas, construir um porto em Sena Madureira, recuperar ramais, porém, tudo isso via Governo do Estado. A Prefeitura construiu recentemente uma rampa no porto da Feira Nova, gastando quase 500 mil reais. A rampa de acesso não existe mais e ninguém é punido. É por essa e outras razões que não mandaremos as emendas diretamente para a Prefeitura”, completou.

O deputado Gehlen Diniz, que é natural do município de Sena Madureira e nasceu nas cabeceiras do rio Iaco, foi eleito com 19.560 votos, se tornando o primeiro deputado federal genuinamente dessa região.

