Forças de segurança cumprem ordem do STF e desativam acampamento de manifestantes no 4º BIS, em Rio Branco

Para a nossa surpresa, o Diário Oficial do Estado trouxe o extrato da ata de registro de preços nº 036/2022, modalidade pregão presencial SRP nº 027/2022 – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

A prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), parece não valorizar o dinheiro que sai do bolso do contribuinte e por não sair do bolso dela, Fernanda Hassem decidiu que pode gastar quase R$ 1 milhão de reais com coffee breaks.

Para o ano de 2023, a gestora registrou no Diário Oficial do Estado o extrato da ata de registro de preços nº 036/2022, modalidade pregão presencial SRP nº 027/2022, que visa contratação de pessoa jurídica para serviços de hospedagem e coffee breaks. Só com lanches para a prefeitura, Fernanda estima a contratação de 520 kits de lanches dos mais variados, tipos, marcas e sabores para satisfazer o seu ego.

Para encher o bucho as custas do dinheiro público, a prefeita contratou a pessoa jurídica que responde pelo nome de Noelson J. L Costa LTDA portadora do CNPJ: 48.326.207/0001-87, a mesma que irá fornecer serviços de hospedagem para a prefeitura em questão. Fernanda Hassem assinou o contrato com a empresa para fornecimento destes coffee break, no valor total de R$ 877.061,25 (oitocentos e setenta e sete mil sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).

A base de Fernanda é que sejam contratados 130 kits de lanche que sirva 30 pessoas, 195 kits de lanche que sirva 50 pessoas e 195 kits de lanches que sirva 100 pessoas e esses coffee Break seriam fornecidos em atendimento as “necessidades da prefeitura de Brasileia”, ou seja, dinheiro público que está sendo aplicado em cada situação desnecessária e que poderia ser usado para suprir parte das demandas do município.