Filho do prefeito Padeiro confirma em audiência declarações prestadas em Cartório sobre compra de votos no Bujari

Wemerson Gomes de Lima, filho do prefeito reeleito de Bujari, João Edvaldo Teles de Lima – Foto: Reprodução

Aconteceu à pouco, às 09:00 h., a audiência em continuação do processo que apura compra de votos pelo Prefeito Padeiro e sua Vice Maria Aparecida, destinada a ouvir o filho do Prefeito, Sr. Wemerson Gomes de Lima.

Conforme consta do processo, após as eleições, Wemerson Lima teria procurado o candidato concorrente, Michel Marques, para revelar um bem elaborado esquema de compra de votos captaneado por Padeiro, seu pai, sendo ele um dos principais articuladores, tendo sido responsável por comprar votos e transportar eleitores residentes em Rio Branco que tinham domicílio eleitoral no Bujari.

Em seu depoimento Wemerson reafirmou tudo o que havia já dito em cartório, através de escritura de declaração, salientando, apenas, que assim agiu por estar brigado com seu pai, sem ter, contudo negado os fatos, tendo ratificadado que os votos eram para uma Vereadora da Coligação e, também, para seu pai e sua Vice.

Filmagens feitas por populares e juntadas ao processo, mostram que no sábado que antecedeu à eleição Wemerson estava dirigindo uma camionete branca, modelo Amarok, acompanhado de um Gerente do Banco do Brasil, procedendo a intensa visitação em casa de eleitores, a altas horas da noite e, até mesmo, da madrugada do domingo das eleições.

Esse depoimento vindo do filho do Prefeito que, por essa condição, era um dos principais articuladores da campanha de seu pai, somado aos de outras testemunhas já ouvidas anteriormente e que também confirmam que os votos eram para o então candidato e hoje Vereador Ramisson e para Padeiro, não deixam margem de dúvidas de que houve uma mega operação de compra de votos no dia que antecedeu ao das eleições, idealizada e a mando do Prefeito Padeiro e sua Vice, levada a efeito pessoalmente por Padeiro e por vários candidatos a Vereador, principalmente o Vereador Ramisson, atual Presidente da Câmara Municipal.

Juntamente com suas declarações, Wemerson forneceu comprovantes de pagamento via PIX, que se destinavam a angariar os votos dos eleitores, sobretudo vindos de Rio Branco, os quais foram por ele transportados e deixados em seções onde votavam.

O depoente afirmou, ainda, que tinha plena consciência de seus atos e que gozava da plenitude de suasfaculdades mentais, tendo só feito questão de afirmar que teria se arrependido de ter procurado o candidato adversário de seu pai e que estava com sua consciência pesada.

Encerrada a instrução, ficou determinada a abertura de prazo para oferecimento das alegações finais para as partes e para o Ministério Público, depois do que será proferida sentença.

Ao que se evidencia, sobretudo pelas inúmeras provas colhidas e juntadas ao Processo, em especial o depoimento de ninguémmenos que o filho do Prefeito, houve, de fato, maciça compra de votos por parte de Padeiro e sua Vice, com auxílio principalmente do Vereador Ramisson, cuja medida foi mais que suficiente para lhe assegurar uma diferença de apenas 57 votos a mais que Michel que, embora pequena, garantiu sua eleição, mesmo Michel estando onze pontos percentuais à sua frente na última pesquisa divulgada.

Os Advogados do União Brasil de Bujari estão convictos quanto a cassação de Padeiro, sobretudo por sua defesa não ter, em momento algum, negado os fatos, se restringindo a, tão-somente, afirmar a ineficiência ou insuficiência do acervo probatório produzido para embasar a uma decisão de cassação.

A palavra final, agora, é da Justiça Eleitoral!