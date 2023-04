Farra com dinheiro Público: Gestores indicados por Gerlen Diniz abastecem veículos em posto que tem o combustível mais caro de Sena Madureira

Amazo Notícias – Os usuários dos serviços públicos do Estado no município de Sena Madureira encaminharam fotos inusitadas de uma concorrência que poderia ser considerada como suspeita em outros lugares, mas no Acre parece que tudo pode. O posto de combustível da bandeira “atem” na Capital do Purus oferece combustível com valor mais elevado que o seu concorrente da bandeira “BR”.

O mais impressionante é que o posto atem vende o Diesel s10 a R$7,49, enquanto o posto BR vende a R$ 6,49. O diesel comum sai a R$ 7,49 na atem e R$ 6,75 no BR.

Os valores correm despercebidos, mas se formos analisar o Governo do Estado que deveria adquirir combustível para sua frota desde ambulância aos veículos de vários setores que atende a população por um menor preço vai na contramão da legislação administrativa.

A maioria da população não sabe, mas os órgãos estaduais em Sena Madureira são na sua grande maioria administrados pelos indicados do deputado federal Gerlen Diniz (PP) que é amigo pessoal do proprietário do posto da bandeira atem.

As diversas fotos do parlamentar viajando rio Iaco acima e abaixo mostra a ligação pessoal que os dois tem há anos. “Acho impressionante como a população e os órgãos fiscalizadores não ver isso. O governo tem que comprar os produtos mais em conta e aqui, a educação, saúde, infraestrutura e outros departamentos do Estado só abastecem os veículos no estabelecimento que cobra mais caro. Essa conta quem pago somos nós com os impostos”, disse um líder comunitário de Sena Madureira.

Gerlen Diniz que hora e outra tem atacado o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (União Brasil) acusando de práticas ilícitas, não explica porque esses órgãos do Estado que tem gestores indicados por ele, continuam abastecendo os veículos públicos com valores mais elevados dentro do município.