Farra aérea no Deracre com governo Gladson: Órgão que mais deveria percorrer estradas é o que mais gasta com fretamento de avião

Sem gás, merendeira cozinha na lenha em escola estadual de Marechal Thaumaturgo – Foto: Reprodução

Uma imagem enviada ao portal 3 de Julho Notícias por uma funcionária de uma escola estadual (que não quis se identificar por motivo de represália), mostra o descaso e desrespeito do governo Gladson Cameli com a Educação do estado, principalmente com as escolas da zona rural que acabam enfrentando maiores dificuldades.

Na imagem, uma merendeira de uma escola estadual localizada na comunidade Belford, zona rural de Thaumaturgo, causou indignação de toda a comunidade escolar, moradores da cidade e internautas, pois o abandono que os mesmos estão passando chega a ser humilhante, o que mostra o retrocesso por conta de um governo que não tem compromisso com a educação.

Em um fogão a lenha improvisado pela equipe com tijolos e galhos de madeira, a servidora cozinha a merenda estando agachada, já que pelo visto está sem gás de cozinha há certo tempo, enquanto nas dependências da SEE, só se ver falar na reeleição do detentos do poder.

Gladson Cameli (PP) vive afirmando que melhorou as condições das escolas e dos trabalhadores, o que na prática não condiz com as falácias. A educação há muito tempo não enfrentava tanta dificuldades quanto está enfrentando no governo incompetente de Gladson Cameli.