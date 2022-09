Família denuncia a falta de médico para atender idosa no hospital de Brasileia; saúde está abandonada pelo Governador Gladson Cameli

As denúncia envolvendo o Hospital Regional do Alto Acre, localizado no município de Brasileia, estão cada vez mais frequentes no governo de Gladson Cameli, e as queixas se dão devido a suposta incompetência e incapacidade do governo bem como a gerencia do hospital em administrar a unidade saúde.

Uma família procurou a redação do portal 3 de Julho Notícias para denunciar o descaso com a população devido a falta de médicos plantonistas no hospital, ocasião em que uma moradora identificada como Marcilene Barros buscou atendimento médico para sua avó a srª. Maria Ferreira Barros que é idosa e portadora do diabetes pelo período da manhã e se queixa que até o momento não tem médicos para atender os enfermos.

A mesma alega que desde as hs 10:00 da manhã que sua avó aguarda por atendimento e até o momento nenhum médico apareceu, a mesma afirma ainda que além da avó dela muitas outras pessoas estão acumuladas no hospital esperando por atendimento médico e ninguém faz nada.

Diante da denúncia tentamos contato com a direção do Hospital Regional para saber os motivos que levaram essa ausência de médico para atender a população, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito, desde já o espaço fica aberto para os devidos esclarecimentos sobre o assunto.