Faltam menos de duas semanas para o julgamento de Gladson Cameli no STJ, considerado o maior escândalo de corrupção da história do Acre

Decisão sobre denúncias contra Gladson Cameli se aproxima e aumenta expectativa no Acre – Foto: Pedro Devani

A contagem regressiva para o dia 19 de novembro escancara um dos momentos mais delicados da história recente do Acre. Nesta data, às 14h (horário de Brasília), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai julgar o governador Gladson Cameli (PP) em uma ação penal que o acusa de participar de um amplo esquema de corrupção, fraudes em licitação, desvio de recursos públicos e formação de organização criminosa.

A Corte Especial do STJ já aceitou, em maio deste ano, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF), elevando Cameli à condição de réu. Entre os crimes imputados pela acusação estão corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação todos ligados às investigações da Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal em 2019.

O caso gira em torno da contratação da empresa Murano, de Brasília, para prestação de serviços ao governo do Acre. Segundo o MPF, a empresa teria subcontratado outra firma sediada no estado, cujo sócio é Gledson Cameli, irmão do governador. Para os investigadores, esse arranjo configura um esquema de favorecimento financeiro que drenou dinheiro público e beneficiou diretamente o núcleo político ligado ao chefe do Executivo.

Apesar da gravidade das acusações e do avanço das evidências apontadas pela PF e pelo MPF, Gladson Cameli permaneceu no cargo mesmo após se tornar réu. O fato alimenta críticas de que o governo continua funcionando sob forte sombra de suspeição, enquanto o Acre acompanha perplexo a proximidade da decisão que poderá redefinir o comando do Estado.

A menos de duas semanas do julgamento, a pressão política aumenta e o clima é de absoluta incerteza. O Acre agora assiste a um governador que carrega uma extensa lista de denúncias e que poderá enfrentar um desfecho histórico: condenação, afastamento, prisão ou até a combinação de todas essas possibilidades, caso a Corte entenda que os crimes foram praticados e que a permanência no cargo representa risco.

Enquanto o tempo corre e o dia 19 se aproxima rapidamente, cresce a pergunta que ecoa entre servidores, lideranças políticas e a população: qual será o destino de Gladson Cameli?

O Acre aguarda. E desta vez, o relógio corre contra o governador.