Extrema-direita: De olho no voto dos evangélicos, senador Márcio Bittar atacará de “quase pastor” em live na próxima quarta-feira

Vale tudo para disputar a opinião eleitoral no Brasil. E quando o assunto é conquistar a mente dos eleitores de extrema-direita, a regra é básica: basta falar de pautas de costumes e citar frases bíblicas.

O senador acreano Márcio Bittar (União Brasil), um dos mais leais bolsonaristas do estado — e que já anunciou sua ida para o PL — entrou de vez na disputa ferrenha pelo Senado em 2026. Agora, resolveu incorporar um novo papel: o de “pastor”.

Isso mesmo. Bittar está entre os convidados de uma live dedicada aos evangélicos que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 9. O evento contará com a participação de outras figuras da extrema-direita, como a senadora Damares Alves, Magno Malta, Henrique Maia e Cida Moura.

Com o tema “O papel do cristão na política”, a live tem como objetivo alimentar o eleitorado conservador com discursos de senso comum, pouca leitura política e apelo religioso.

Bittar divulgou um vídeo em suas redes sociais ao lado da senadora Damares Alves, convidando os extremistas para participarem do evento.

Veja o vídeo: