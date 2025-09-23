Exoneração relâmpago de delegado no Gefron, após visita do senador Alan Rick, escancara perseguição política no Acre

Foram apenas 17 dias. Esse foi o tempo que o delegado Rêmullo Diniz conseguiu permanecer no comando do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron) antes de ser abruptamente exonerado. O estopim? Uma visita institucional do senador Alan Rick à unidade.

Segundo informações repassadas ao portal 3 de Julho, a ordem para a exoneração teria partido diretamente do secretário de Estado de Governo (SEGOV), Luiz Calixto. E não se trata de um episódio isolado. Calixto ganhou notoriedade no Palácio Rio Branco por agir com “carta branca” concedida pelo governador Gladson Cameli, mirando especialmente quem não se curva ao projeto eleitoral da atual gestão.

O caso levanta suspeitas de uma perseguição política escancarada. O que deveria ser uma mera visita institucional de um parlamentar transformou-se em justificativa para afastar um delegado que sequer teve tempo de apresentar resultados em sua gestão.

Nos bastidores, a exoneração reforça a tese de que Calixto atua como um fiscal político do governo, perseguindo servidores e gestores que ousam se aproximar de lideranças fora do círculo de apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo em 2026.

Ou seja: não é o desempenho profissional ou a segurança pública que pautam as decisões do governo, mas sim os cálculos de conveniência eleitoral.

Servidores ouvidos pela reportagem classificam o episódio como “perseguição clara e vergonhosa”. Para eles, a interferência política no Gefron enfraquece não apenas o trabalho da segurança pública, mas também desmoraliza as instituições que deveriam atuar de forma técnica e independente.

Enquanto crimes transnacionais como tráfico de drogas e contrabando desafiam diariamente as forças de segurança nas fronteiras, a prioridade do governo Cameli parece ser vigiar quem se encontra com quem.

Mais do que uma simples exoneração, o episódio expõe o uso da máquina estatal para blindagem política. Ao preferir punir quem recebe visitas “indesejadas” em vez de investir na segurança pública, o governo mostra que seu foco está menos na proteção da população e mais na manutenção de projetos pessoais de poder.

O afastamento precoce de Rêmullo Diniz é mais um alerta de que o Acre segue dominado por uma lógica de perseguição, onde interesses eleitorais falam mais alto do que a vida e a segurança dos cidadãos.

A exoneração do delegado Rêmullo Diniz não é um ato administrativo comum: é um recado político claro e cruel. O governo de Gladson Cameli, por meio de seu homem-forte, Luiz Calixto, deixou evidente que não hesitará em usar a máquina pública para intimidar, vigiar e calar.

O Acre assiste a um governo que prefere transformar seus órgãos em instrumentos de perseguição do que fortalecê-los como pilares da democracia. O que está em curso não é gestão, mas sim chantagem política com dinheiro público. E quem paga essa conta é a população, que continua refém da violência nas fronteiras e da manipulação no poder.