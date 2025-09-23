Política Destaque
Exoneração relâmpago de delegado no Gefron, após visita do senador Alan Rick, escancara perseguição política no Acre
Foram apenas 17 dias. Esse foi o tempo que o delegado Rêmullo Diniz conseguiu permanecer no comando do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron) antes de ser abruptamente exonerado. O estopim? Uma visita institucional do senador Alan Rick à unidade.
Segundo informações repassadas ao portal 3 de Julho, a ordem para a exoneração teria partido diretamente do secretário de Estado de Governo (SEGOV), Luiz Calixto. E não se trata de um episódio isolado. Calixto ganhou notoriedade no Palácio Rio Branco por agir com “carta branca” concedida pelo governador Gladson Cameli, mirando especialmente quem não se curva ao projeto eleitoral da atual gestão.
O caso levanta suspeitas de uma perseguição política escancarada. O que deveria ser uma mera visita institucional de um parlamentar transformou-se em justificativa para afastar um delegado que sequer teve tempo de apresentar resultados em sua gestão.
Nos bastidores, a exoneração reforça a tese de que Calixto atua como um fiscal político do governo, perseguindo servidores e gestores que ousam se aproximar de lideranças fora do círculo de apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo em 2026.
Ou seja: não é o desempenho profissional ou a segurança pública que pautam as decisões do governo, mas sim os cálculos de conveniência eleitoral.
Servidores ouvidos pela reportagem classificam o episódio como “perseguição clara e vergonhosa”. Para eles, a interferência política no Gefron enfraquece não apenas o trabalho da segurança pública, mas também desmoraliza as instituições que deveriam atuar de forma técnica e independente.
Enquanto crimes transnacionais como tráfico de drogas e contrabando desafiam diariamente as forças de segurança nas fronteiras, a prioridade do governo Cameli parece ser vigiar quem se encontra com quem.
Mais do que uma simples exoneração, o episódio expõe o uso da máquina estatal para blindagem política. Ao preferir punir quem recebe visitas “indesejadas” em vez de investir na segurança pública, o governo mostra que seu foco está menos na proteção da população e mais na manutenção de projetos pessoais de poder.
O afastamento precoce de Rêmullo Diniz é mais um alerta de que o Acre segue dominado por uma lógica de perseguição, onde interesses eleitorais falam mais alto do que a vida e a segurança dos cidadãos.
A exoneração do delegado Rêmullo Diniz não é um ato administrativo comum: é um recado político claro e cruel. O governo de Gladson Cameli, por meio de seu homem-forte, Luiz Calixto, deixou evidente que não hesitará em usar a máquina pública para intimidar, vigiar e calar.
O Acre assiste a um governo que prefere transformar seus órgãos em instrumentos de perseguição do que fortalecê-los como pilares da democracia. O que está em curso não é gestão, mas sim chantagem política com dinheiro público. E quem paga essa conta é a população, que continua refém da violência nas fronteiras e da manipulação no poder.
STJ fecha portas para manobras da defesa de Gladson Cameli, reafirma validade dos relatórios do COAF e alerta: o uso de novos recursos meramente protelatório poderá acarretar multa
A mais recente tentativa dos advogados do governador afastado Gladson Cameli de suspender o processo que corre contra ele no Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi rechaçada de forma categórica pela Corte Especial. O recurso buscava questionar a utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo COAF, documentos centrais nas investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.
A defesa de Cameli alegava que tais relatórios só poderiam ser acessados com autorização judicial e apontava supostas irregularidades em decisões anteriores. Mas o STJ foi enfático: o tema já havia sido analisado quando da aceitação da denúncia e não cabe, nesta fase, rediscutir provas ou criar entraves para retardar o processo.
A relatora, ministra Nancy Andrighi, foi clara ao rejeitar os embargos de declaração, destacando que não havia omissão, contradição ou obscuridade na decisão anterior. Para o STJ, o recurso representava apenas “mero inconformismo” da defesa com os fundamentos já adotados.
Em sua decisão, Andrighi também lembrou que a própria Suprema Corte, em decisão do ministro Alexandre de Moraes, já havia delimitado que não há risco de paralisação das investigações quando o Ministério Público ou a Polícia Federal requisitam diretamente informações ao COAF ou à Receita Federal, desde que respeitados os requisitos legais e o sigilo.
Decisões recentes dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino reforçam essa interpretação, reconhecendo como legítima a atuação das autoridades investigatórias.
Além de rechaçar os argumentos, a ministra deixou um alerta: o uso de novos recursos com caráter meramente protelatório poderá acarretar multa. Ou seja, a estratégia da defesa de empurrar o processo para frente pode sair ainda mais cara.
Na prática, o julgamento do STJ enfraquece mais uma tentativa de blindagem de Cameli, que segue pressionado por denúncias de corrupção e desvio de recursos públicos. Ao rejeitar as manobras jurídicas, o tribunal sinaliza que não aceitará atrasos artificiais em processos de tamanha gravidade.
Enquanto isso, a população do Acre continua à espera de respostas concretas sobre os escândalos que envolvem o governador afastado. O processo avança, e cada derrota judicial da defesa de Cameli reforça a tese de que a Justiça não se curvará a expedientes protelatórios.
Clique aqui e veja na íntegra o voto Ministra Nancy
Projeto Som do Acre já definiu os 2 selecionados que irão compor o line-up do Festival Varadouro 2025
Prefeito César Andrade recebe Defesa Civil do Estado que entrega equipamentos para reforçar ações de brigadistas
Prefeito Zequinha Lima inaugura nova escola na Zona Rural do município de Cruzeiro do Sul
Exoneração relâmpago de delegado no Gefron, após visita do senador Alan Rick, escancara perseguição política no Acre
Prefeito César Andrade recebe superintendente do Incra que anuncia R$ 408 mil em créditos liberados para assentados do Cruzeiro do Vale
Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson
A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
