Ex-vice governador Major Rocha se manifesta sobre o prêmio que Gladson recebeu onde o Acre fica em última posição no ranking de competitividade

Ex-governador Major Rocha e o governador Gladson Cameli

O ex-governador Major Rocha usou as redes sociais para se manifestar sobre o Ranking de Competitividade dos Estados de 2023 e principalmente do Acre, que já está no ar e mostra o desempenho dos 26 estados e mais o Distrito Federal, com a lastimosa última posição do Estado do Acre, mal administrado pelo Governador Gladson Cameli (PP) que está sendo investigado por ser o líder de uma organização Criminosa e ter desviado milhões dos cofres público.

O Acre sobrevive atualmente dos repasses do FPE e da economia do contracheque, mas exagera nos gastos com comissionados, diárias, viagens desnecessárias e falta de incentivo para atrair investidores de fora.

Mesmo sendo o último estado no ranking de competividade, o estado acreano concorreu ao Prêmio Excelência em Competitividade 2023. A premiação ocorreu nesta quarta-feira (23), durante o Congresso Consad de Gestão Pública, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. E o Acre levou o primeiro lugar com o programa REM, na sua fase II.

Os 99 indicadores adotados e avaliados no Ranking de Competitividade dos Estados foram utilizados como forma de mensuração de dois conjuntos de avaliação em sustentabilidade bem conhecidos e validadas no mercado: os critérios ESG (sigla em inglês que quer dizer ambiental, social e governança) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Veja abaixo a publicação de Rocha

Hoje acordei com duas matérias contraditórias. Ambas tratavam do ranking de competitividade entre os Estados.

Vamos entender melhor o tema para não cair em mais uma fake news (dessas que muitas vezes são patrocinada com dinheiro público).

Competitividade é a capacidade de um estado cumprir, com sucesso, a sua missão de promover bem-estar social por meio de um conjunto de ações, instituições e políticas.

Além disso, também analisa se um estado se mostra atrativo para investimentos e o ritmo de crescimento.

Corrupção (onde até mesmo o chefe do executivo é investigado e nominado de “Regente de organização criminosa”), violência, falta de planejamento, empresas quebradas (boa parte devido às caronas suspeitas e a enxurrada de empresas de outros estados, principalmente do Amazonas), falta de políticas públicas entre outras tantas mazelas. Se considerarmos a definição de competitividade, sou tentado a concluir que uma das duas matérias é mentirosa. Um FAKE NEWS.

Vou deixar que cada um tire suas próprias conclusões, mesmo a segunda matéria tendo sido repercutida em quase todos os veículos de comunicação do Acre (20 milhões fazem o milagre do marketing).

Confrontando as duas matérias gostaria de indagar o seguinte: Como é que o Acre cai três posições, está em último lugar no Ranking de Competitividade dos Estados e ainda recebe o prêmio Competitividade 2023?

É um prêmio de competitividade as avessas?

Foi uma piada para concorrer a algum festival?

É mais uma FAKE NEWS?

Mais uma mentira para esconder a realidade que vivemos?

Quem pagou as despesas da galera que foi festar em Brasília para receber o “merecido” prêmio?

Foram de jatinho?

Acre cai três posições e está em último lugar no Ranking de Competitividade dos Estados