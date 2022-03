“Eu não tenho nada contra o Gladson, quero apenas que seu governo devolva os milhões que a PF disse que foram desviados!, dispara Petecão

O pré-candidato ao governo pelo PSD, Sérgio Petecão, estava com a língua afiada durante entrevista concedida a uma emissora local na tarde desta sexta-feira.

Durante uma entrevista, o senador Petecão afirmou que o governo de Gladson Cameli -PP chegou ao fundo do poço e que está confiante em uma vitória na eleição majoritária deste ano. Ao ser questionado sobre o que acha do governo de Gladson, o senador soltou o verbo e se disse estarrecido com a maneira que Gladson governa e defendeu o vice Major Rocha, afirmando que ele paga um preço por não compactuar com os escândalos.

“Eu vou continuar denunciando os escândalos e esquema desse governo na tribuna do senado, pois se a Polícia Federal apontou desvios de R$800 milhões e se comprovado, o Gladson Cameli deve ser preso e devolver esse dinheiro aos cofres do estado. O vice-governador Major Rocha tem pago um preço alto por não compactuar com os esquemas do governo e eu acredito que ele fez o certo em se afastar dessa zona lama de escândalos”, disse Petecão.

Pré-candidato ao governo nas eleições deste ano, Petecão disse estar preparando a militância e que todos no seu grupo estão muito confiantes em uma vitória.

“Nós vamos ganhar esse governo e eu não tenho dúvida disso, por isso estamos preparando nosso QG, animando nossa militância para ganhar as ruas do Acre. Conheço o estado de ponta a ponta, já o Gladson Cameli, se alguém soltar ele no bairro Airton Sena em Rio Branco ele não sai de lá só”, brincou Petecão.

O PSD prepara um grande evento de apresentação da chapa de deputados estaduais e federais da sigla, que ocorrerá na tarde de sábado, as 17 horas, na Tenda Amarela em Rio Branco.

