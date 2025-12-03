Política Destaque
Eu avisei: “O Asfalta Rio Branco vai dar cadeia”, diz vereador André Kamai após operação da PF e CGU na capital
Vereador André Kamai dispara após operação da PF e CGU – Foto: Reprodução
A Operação deflagrada nesta quarta-feira (3) pela Polícia Federal e pela CGU reacendeu, no plenário da Câmara, as denúncias que o vereador André Kamai (PT) faz há mais de um ano sobre o Asfalta Rio Branco. Para ele, a confirmação das suspeitas é inevitável: “Eu avisei, no meu primeiro discurso: o Asfalta Rio Branco vai dar cadeia”, disparou.
Kamai lembrou que, ainda na campanha, parlamentares e lideranças já haviam levado denúncias à PF, alertando para o uso político e eleitoral do programa. O vereador afirmou que o esquema sempre foi visível na má qualidade das obras, nos pagamentos antecipados e na retirada de asfalto que nunca foi recolocado: “O serviço era incompatível com o custo. As máquinas sumiram no dia seguinte à eleição”, criticou.
O vereador destacou que a investigação envolve contratos usados como “carona” por prefeituras do interior e que o prejuízo de R$ 3,3 milhões pode ser apenas o início do rombo. Para Kamai, a Secretaria de Infraestrutura tornou-se o epicentro de práticas suspeitas: “Se existe um lugar onde os movimentos estranhos acontecem, é lá”, afirmou.
Sem comemorar a operação, Kamai disse lamentar que o programa não tenha resolvido os problemas reais dos bairros e denunciou a insistência da gestão em inflar os gastos da pasta enquanto corta recursos sociais. “É só o começo. Vamos ver o que ainda vem pela frente”, concluiu.
Enquanto o Acre enfrenta problemas reais, Gladson Cameli torrar R$ 2,2 milhões em luzes e casinhas de Natal em Rio Branco
Entre luzes e abandono: Gladson Cameli ignora crise e prioriza enfeites milionários – Foto: Neto Lucena
Em um Acre marcado por escândalos, um governo investigado, hospitais clamando por socorro, estradas esburacadas, comunidades isoladas e servidores terceirizados reclamando de atrasos de salário e falta de estrutura, o governador Gladson Cameli decidiu priorizar o brilho das luzes natalinas. Apenas em Rio Branco, mais de R$ 2,2 milhões serão gastos na decoração de Natal, um valor que chama atenção pela grandiosidade e pela clara desconexão com as necessidades mais urgentes da população acreana.
O governo anuncia que no próximo sábado (6) ocorrerá o acender das luzes do Palácio Rio Branco, abrindo oficialmente a programação natalina. A justificativa oficial fala em “encantar a população” e “fomentar o turismo”, mas custa acreditar que iluminação e enfeites importados vão resolver os problemas que afetam o cidadão no dia a dia. Além disso, uma casinha especial para o Papai Noel será montada, e até o Obelisco ganhará mangueiras de LED para simular uma enorme caixa de presente.
Enquanto o governo investe pesado em enfeites e estruturas decorativas, a realidade nas áreas essenciais do Acre segue alarmante. Escolas continuam enfrentando goteiras, salas sem climatização e merenda insuficiente, enquanto o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, vive à beira do colapso, com falta de equipamentos, profissionais sobrecarregados e pacientes sofrendo com a precariedade no atendimento. A disparidade entre o cenário real e a vitrine iluminada montada pelo governo expõe uma política pública desconectada da vida da população.
Diante disso, a pergunta que muitos acreanos fazem é simples: qual é a prioridade do governo Gladson Cameli? Porque, ao que tudo indica, iluminar prédios e montar estruturas natalinas parece mais urgente para o governo do que iluminar o futuro de quem realmente precisa de políticas públicas eficientes. Enquanto isso, a população segue no escuro, não pela falta de luzes de Natal, mas pela falta de gestão. Com informação do G1 Acre
