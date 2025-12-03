Eu avisei: “O Asfalta Rio Branco vai dar cadeia”, diz vereador André Kamai após operação da PF e CGU na capital

Vereador André Kamai dispara após operação da PF e CGU – Foto: Reprodução

A Operação deflagrada nesta quarta-feira (3) pela Polícia Federal e pela CGU reacendeu, no plenário da Câmara, as denúncias que o vereador André Kamai (PT) faz há mais de um ano sobre o Asfalta Rio Branco. Para ele, a confirmação das suspeitas é inevitável: “Eu avisei, no meu primeiro discurso: o Asfalta Rio Branco vai dar cadeia”, disparou.

Kamai lembrou que, ainda na campanha, parlamentares e lideranças já haviam levado denúncias à PF, alertando para o uso político e eleitoral do programa. O vereador afirmou que o esquema sempre foi visível na má qualidade das obras, nos pagamentos antecipados e na retirada de asfalto que nunca foi recolocado: “O serviço era incompatível com o custo. As máquinas sumiram no dia seguinte à eleição”, criticou.

O vereador destacou que a investigação envolve contratos usados como “carona” por prefeituras do interior e que o prejuízo de R$ 3,3 milhões pode ser apenas o início do rombo. Para Kamai, a Secretaria de Infraestrutura tornou-se o epicentro de práticas suspeitas: “Se existe um lugar onde os movimentos estranhos acontecem, é lá”, afirmou.

Sem comemorar a operação, Kamai disse lamentar que o programa não tenha resolvido os problemas reais dos bairros e denunciou a insistência da gestão em inflar os gastos da pasta enquanto corta recursos sociais. “É só o começo. Vamos ver o que ainda vem pela frente”, concluiu.