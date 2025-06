Estagnado e sem crescimento, Gladson Cameli atrapalha ainda mais a economia do Acre com recorde de feriados decretados pelo seu desgoverno

A redação do 3 de Julho Notícias foi procurada para tornar público o sofrimento e humilhação que cerca de 23 cooperativas que empregam mais 1.500 trabalhadores da agricultura familiar de Rio Branco, estão passando devido a falta de compromisso da gestão do prefeito Tião Bocalom.

De acordo com informações repassadas por esses funcionários, essas 23 cooperativas estão cobrando o pagamento por parte da prefeitura da capital, que até o momento não pagou os fornecedores desde o início do ano letivo.

Além de enfrentar uma greve com os trabalhadores em Educação, Bocalom e seu secretário Alysson Bestene não estão bem com a principal categoria de servidores.

Segundo entrevista de um representante de uma das cooperativas que amarga falta de pagamento, o mesmo relata a dificuldade enfrentada por conta da falta de pagamento da prefeitura.

As cooperativas que fornecem hortifrute e vários itens da merenda escolar, ameaçam paralisar as entregas, até que a prefeitura resolva sanar os débitos com as cooperativas.