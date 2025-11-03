Política Destaque
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
Política Destaque
DERACRE contrata empresa de informática da Bahia para servir comida – Foto: Reprodução Vídeo do Instagram
O governo de Gladson Cameli volta ao centro das polêmicas. Desta vez, a gestão estadual, por meio do DERACRE, comandado por Orlanilda Ximenes (Sula Ximenes) homologou um contrato milionário para fornecimento de refeições preparadas (marmitex) em favor de uma empresa sediada na Bahia cuja atividade principal não tem qualquer relação com alimentação.
O Termo de Adjudicação e Homologação nº 67/ 2025/ DERACRE, publicado no dia 30 de outubro de 2025, confirma que a empresa Instituto Bim Brasil, inscrita no CNPJ 45.655.239/ 0001-38, foi vencedora do Pregão Eletrônico SRP nº 393/ 2025. O valor: R$ 2.160.000,00 — mais de dois milhões de reais para fornecimento de marmitex ao órgão.
No entanto, dados oficiais do próprio cadastro da empresa levantam uma grave inconsistência: a empresa, fundada em Salvador em 2021, possui como atividade principal Treinamento em Informática (CNAE P-8599-6/ 03), não constando em sua lista de atividades econômicas nenhum registro relacionado à preparação, manipulação ou fornecimento de alimentos.
Em outras palavras, o DERACRE contratou uma empresa de informática para fornecer comida. Escolha inexplicável levanta sérios questionamentos sobre a gestão do DERACRE
A decisão da presidente do órgão, Orlanilda Ximenes, causa perplexidade. Como justificar que um contrato de mais de dois milhões de reais para alimentação seja entregue a uma empresa totalmente alheia ao ramo gastronômico? O que explica ignorar empresas locais e regionais que tradicionalmente atuam no setor de refeições preparadas?
A falta de coerência entre o objeto contratado e a natureza empresarial da contratada aponta, no mínimo, para falhas graves de gestão e ausência de rigor na análise documental, responsabilidades diretas da presidência do DERACRE e, consequentemente, do governo Gladson Cameli.
O caso reforça um padrão recorrente na administração Cameli: licitações polêmicas, contratações sem clareza e questionamentos constantes sobre a qualidade do gasto público. Em vez de priorizar empresas locais especializadas, o governo opta por uma empresa de outro estado, com atuação incompatível com o serviço contratado.
Para um governo que deveria fomentar a economia acreana, a decisão soa como um desrespeito ao setor produtivo local e ao dinheiro público.
Diante do documento oficial e da incompatibilidade evidente entre o serviço contratado e a natureza da empresa vencedora, o Governo do Acre e o DERACRE têm o dever de explicar:
- Como uma empresa de informática foi habilitada para fornecer alimentação?
- Quem analisou a documentação e autorizou essa contratação?
- Por que empresas do Acre, com experiência comprovada em alimentação, foram preteridas?
- Quais critérios técnicos justificam um contrato de R$ 2,1 milhões com uma contratada que não atua no setor?
Enquanto o governo se cala, cresce a percepção de fragilidade administrativa, falta de transparência e descompromisso com o uso responsável do dinheiro público.
Política Destaque
Governo Gladson Cameli deixa Escola Nossa Senhora da Esperança abandonada e alunos chegam a três semanas sem aulas no ramal Toco Preto
Três semanas sem aulas: comunidade denuncia abandono do governo Gladson Cameli em escola – Foto: José Caminha
A crise na educação rural do Acre volta a expor o despreparo e a falta de prioridade do governo Gladson Cameli. Moradores do ramal Toco Preto, em Bujari, denunciam que a Escola Nossa Senhora da Esperança responsabilidade direta do Estado está há quase três semanas com as atividades completamente paralisadas. O motivo é o mesmo que se repete ano após ano: o transporte escolar simplesmente deixou de funcionar, e nenhuma providência foi tomada.
Segundo relatos e vídeos enviados ao portal 3 de Julho Notícias, o transporte escolar está parado há pelo menos duas semanas, sem qualquer previsão de retorno. Nesse período, dezenas de crianças continuam impedidas de frequentar as aulas, tornando-se vítimas da negligência do governo estadual, que deveria assegurar o serviço básico de deslocamento para os estudantes da zona rural.
A situação, além de vergonhosa, revela também o abandono da estrutura escolar. Imagens feitas por moradores mostram salas vazias, prédio deteriorado e clima de total descaso. “O transporte escolar está parado e ninguém dá uma resposta. As crianças estão em casa, sem aula, e o direito delas está sendo ignorado”, relata um morador indignado.
A unidade é atendida pelo Núcleo de Educação de Bujari, comandado por Rocilda Gomes, esposa do prefeito João Edivaldo Telles, o “Padeiro”. Mesmo com essa ligação direta entre Estado e município, nada tem sido feito para solucionar o problema que prejudica dezenas de famílias da comunidade rural.
Enquanto governo e gestão local permanecem em silêncio, a comunidade cobra urgência e respeito. Para os pais, o mínimo que se espera é que o Estado cumpra seu papel constitucional e garanta que seus filhos tenham acesso às aulas algo que, no Acre de Gladson Cameli, parece ter se tornado um privilégio, não um direito.
Caso o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, ou o Núcleo de Educação de Bujari, comandado por Rocilda Gomes, queira se manifestar sobre o caso, o espaço permanece aberto para esclarecimentos.
Veja o vídeo:
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
Tribunal Regional do Trabalho retoma atendimento presencial no Fórum Trabalhista de Rio Branco
Tribunal Regional do Trabalho inicia capacitação da polícia judicial para reforçar a segurança na Justiça do Trabalho
Governo Gladson Cameli deixa Escola Nossa Senhora da Esperança abandonada e alunos chegam a três semanas sem aulas no ramal Toco Preto
Prefeito Bocalom libera diárias com referência internacional para a COP30, mesmo com evento sendo realizado no Brasil
POLÍTICA
Prefeito Bocalom libera diárias com referência internacional para a COP30, mesmo com evento sendo realizado no Brasil
Prefeitura de Rio Branco estabelece diárias em referência internacional para participação na COP30 – Foto: Facebook Tião Bocalom A decisão...
Após intervenção do vereador André Kamai, boxes são reabertos e permissionários do Shopping Aquiri garantem acordo
Kamai reage à coação de trabalhadores no Shopping Aquiri e garante renegociação de dívidas – Foto: Paulo Murilo O vereador...
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, anuncia grande Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter
O Acre se prepara para mais uma importante ação de cidadania voltada às comunidades rurais e ribeirinhas. O superintendente do...
POLÍCIA
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
EDUCAÇÃO
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas
Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick
-
Política Destaque7 dias atrás
Governo Gladson Cameli afronta a Constituição e impede senador Alan Rick de entrar no ISE — mais um capítulo do autoritarismo no Acre
-
Política Destaque6 dias atrás
Educação à deriva: Alunos do Colégio Acreano enfrentam merenda sem proteína e abandono total no governo mais desastroso da história do Acre
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Sérgio Mesquita, vice-prefeito de Epitaciolândia, sofre grave acidente na BR-317 durante retorno de agenda oficial