Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex

DERACRE contrata empresa de informática da Bahia para servir comida – Foto: Reprodução Vídeo do Instagram

O governo de Gladson Cameli volta ao centro das polêmicas. Desta vez, a gestão estadual, por meio do DERACRE, comandado por Orlanilda Ximenes (Sula Ximenes) homologou um contrato milionário para fornecimento de refeições preparadas (marmitex) em favor de uma empresa sediada na Bahia cuja atividade principal não tem qualquer relação com alimentação.

O Termo de Adjudicação e Homologação nº 67/ 2025/ DERACRE, publicado no dia 30 de outubro de 2025, confirma que a empresa Instituto Bim Brasil, inscrita no CNPJ 45.655.239/ 0001-38, foi vencedora do Pregão Eletrônico SRP nº 393/ 2025. O valor: R$ 2.160.000,00 — mais de dois milhões de reais para fornecimento de marmitex ao órgão.

No entanto, dados oficiais do próprio cadastro da empresa levantam uma grave inconsistência: a empresa, fundada em Salvador em 2021, possui como atividade principal Treinamento em Informática (CNAE P-8599-6/ 03), não constando em sua lista de atividades econômicas nenhum registro relacionado à preparação, manipulação ou fornecimento de alimentos.

Em outras palavras, o DERACRE contratou uma empresa de informática para fornecer comida. Escolha inexplicável levanta sérios questionamentos sobre a gestão do DERACRE

A decisão da presidente do órgão, Orlanilda Ximenes, causa perplexidade. Como justificar que um contrato de mais de dois milhões de reais para alimentação seja entregue a uma empresa totalmente alheia ao ramo gastronômico? O que explica ignorar empresas locais e regionais que tradicionalmente atuam no setor de refeições preparadas?

A falta de coerência entre o objeto contratado e a natureza empresarial da contratada aponta, no mínimo, para falhas graves de gestão e ausência de rigor na análise documental, responsabilidades diretas da presidência do DERACRE e, consequentemente, do governo Gladson Cameli.

O caso reforça um padrão recorrente na administração Cameli: licitações polêmicas, contratações sem clareza e questionamentos constantes sobre a qualidade do gasto público. Em vez de priorizar empresas locais especializadas, o governo opta por uma empresa de outro estado, com atuação incompatível com o serviço contratado.

Para um governo que deveria fomentar a economia acreana, a decisão soa como um desrespeito ao setor produtivo local e ao dinheiro público.

Diante do documento oficial e da incompatibilidade evidente entre o serviço contratado e a natureza da empresa vencedora, o Governo do Acre e o DERACRE têm o dever de explicar:

Como uma empresa de informática foi habilitada para fornecer alimentação?

Quem analisou a documentação e autorizou essa contratação?

Por que empresas do Acre, com experiência comprovada em alimentação, foram preteridas?

Quais critérios técnicos justificam um contrato de R$ 2,1 milhões com uma contratada que não atua no setor?

Enquanto o governo se cala, cresce a percepção de fragilidade administrativa, falta de transparência e descompromisso com o uso responsável do dinheiro público.