RIO BRANCO
Política Destaque

Entrega tardia de fardas em Rio Branco levanta suspeita de uso político da educação em ano pré-eleitoral por parte da gestão Bocalom

Prefeito e vice-prefeito/secretário Alysson Bestene anunciam distribuição quase no fim do ano letivo, em gesto que soa mais como manobra eleitoral do que compromisso com a educação

Publicados

24 de agosto de 2025

Política Destaque

A Prefeitura de Rio Branco confirmou que só agora, em pleno mês de agosto e às vésperas da reta final do calendário escolar, os alunos da rede municipal de ensino começarão a receber os uniformes escolares. O anúncio foi feito pelo prefeito Tião Bocalom e pelo vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene.

A entrega, que deveria ter acontecido no início do ano letivo, chega com meses de atraso, obrigando milhares de crianças a estudarem sem farda durante quase todo o período escolar de 2025. Para muitos pais, trata-se de um descaso da gestão municipal, que só agora, em clima de pré-eleição, resolve cumprir a promessa.

Segundo a Prefeitura, a distribuição será feita de forma escalonada, já que não há condições de entregar em todas as escolas ao mesmo tempo. Os uniformes foram confeccionados em 36 malharias locais, o que de fato movimentou a economia e gerou empregos na cidade. Ainda assim, a demora no processo levanta críticas sobre prioridades da gestão.

O vice-prefeito Alysson Bestene tentou justificar a ação afirmando que “é gratificante ver esse projeto se concretizar e beneficiar os estudantes e a comunidade local”. No entanto, a população se questiona: de que adianta entregar uniformes no fim do ano letivo, quando os alunos praticamente não terão tempo de usá-los?

Com a proximidade de 2026 ano eleitoral em que Bocalom deve disputar o governo do Acre —, o episódio deixa no ar a sensação de que a medida está mais voltada para fins políticos do que para a valorização da educação municipal. Afinal, os alunos foram esquecidos durante meses e agora recebem o que deveria ter sido garantido no começo das aulas.

Política Destaque

Plano de voo revela uso de jatinho pago com dinheiro público por Gladson Cameli e Mailza Assis em viagem a evento partidário em Brasília

Publicados

5 dias atrás

em

20 de agosto de 2025

Por

Governado Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis – Foto: Reprodução Facebook

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), e a vice-governadora Mailza Assis (PP), mais uma vez transformaram a máquina pública em instrumento para atender a interesses particulares e partidários. Na última semana, ambos viajaram para Brasília a bordo do jatinho executivo alugado pelo governo do Acre por R$ 25 milhões, em contrato recém-renovado. (Veja o palno de voo abaixo)

O objetivo da viagem? Participar de um evento político de formalização da federação entre o Progressistas e o União Brasil — algo que nada tem a ver com o interesse direto da população acreana.

O luxo às custas do povo

Enquanto milhares de famílias no Acre enfrentam problemas de saúde pública, desemprego e falta de infraestrutura, o governador insiste em manter um estilo de vida incompatível com a realidade da maioria. Ao invés de voar em avião comercial, como faria qualquer cidadão comum ou gestor responsável, Cameli preferiu usar o jatinho exclusivo, custeado com dinheiro dos acreanos.

E não parou por aí. Além do governador e da vice, assessores e membros da imprensa estatal acompanharam a comitiva, qua talvez todos com diárias pagas pelo erário, numa demonstração que pode ser abuso de recursos públicos.

Deboche com a Justiça e com a sociedade

O mais grave é que o evento já tinha data previamente agendada, o que permitiria ao governador organizar-se com antecedência e utilizar voos comerciais regulares. Mas, para Cameli, a regra é outra: viver como milionário, ainda que às custas de um estado pobre.

Ao registrar em fotos e vídeos a viagem e a participação no ato político, o governador transformou a cena em um deboche à sociedade e à Justiça acreana, que parece assistir a essa farra sem reação.

O Acre como patrimônio privado

Com o uso indiscriminado do jatinho e diárias, Gladson Cameli confirma aquilo que os acreanos já percebem: o governo se transformou em uma espécie de patrimônio privado, utilizado para sustentar os desejos de luxo de seus ocupantes.

Enquanto o povo continua pagando a conta, o Acre segue sendo tratado como brinquedo nas mãos de um governador que confunde gestão pública com privilégios pessoais.

A reportagem deixa espaço aberto para que o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis se manifestem sobre o uso do jatinho e das diárias pagas com recursos públicos.

POLÍTICA

Política3 dias atrás

Presidente do TRT-14 defende a unidade e integridade do sistema de Justiça na abertura da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas

Justiça do Trabalho inaugura novo marco para a uniformização de seus julgamentos e consolidação de sua jurisprudência – Foto: Assessoria...
Política4 dias atrás

Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí

Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre...
Política4 dias atrás

Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom

Protesto fecha a 4ª ponte em Rio Branco após descaso da gestão municipal. Moradores do ramal do Pica-Pau, em Rio...

POLÍCIA

Polícia6 dias atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Polícia3 semanas atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia1 mês atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...

EDUCAÇÃO

Educação3 dias atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal

Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Educação3 dias atrás

Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população

Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
Educação6 dias atrás

Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia

Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...

CONCURSO

Concurso3 dias atrás

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Concurso2 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso3 semanas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...

ESPORTE

Esporte6 dias atrás

Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Esporte6 dias atrás

Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo

Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Esporte7 dias atrás

Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025

A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....

