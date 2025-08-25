Entrega tardia de fardas em Rio Branco levanta suspeita de uso político da educação em ano pré-eleitoral por parte da gestão Bocalom

A Prefeitura de Rio Branco confirmou que só agora, em pleno mês de agosto e às vésperas da reta final do calendário escolar, os alunos da rede municipal de ensino começarão a receber os uniformes escolares. O anúncio foi feito pelo prefeito Tião Bocalom e pelo vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene.

A entrega, que deveria ter acontecido no início do ano letivo, chega com meses de atraso, obrigando milhares de crianças a estudarem sem farda durante quase todo o período escolar de 2025. Para muitos pais, trata-se de um descaso da gestão municipal, que só agora, em clima de pré-eleição, resolve cumprir a promessa.

Segundo a Prefeitura, a distribuição será feita de forma escalonada, já que não há condições de entregar em todas as escolas ao mesmo tempo. Os uniformes foram confeccionados em 36 malharias locais, o que de fato movimentou a economia e gerou empregos na cidade. Ainda assim, a demora no processo levanta críticas sobre prioridades da gestão.

O vice-prefeito Alysson Bestene tentou justificar a ação afirmando que “é gratificante ver esse projeto se concretizar e beneficiar os estudantes e a comunidade local”. No entanto, a população se questiona: de que adianta entregar uniformes no fim do ano letivo, quando os alunos praticamente não terão tempo de usá-los?

Com a proximidade de 2026 ano eleitoral em que Bocalom deve disputar o governo do Acre —, o episódio deixa no ar a sensação de que a medida está mais voltada para fins políticos do que para a valorização da educação municipal. Afinal, os alunos foram esquecidos durante meses e agora recebem o que deveria ter sido garantido no começo das aulas.