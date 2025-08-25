Política Destaque
Entrega tardia de fardas em Rio Branco levanta suspeita de uso político da educação em ano pré-eleitoral por parte da gestão Bocalom
Prefeito e vice-prefeito/secretário Alysson Bestene anunciam distribuição quase no fim do ano letivo, em gesto que soa mais como manobra eleitoral do que compromisso com a educação
A Prefeitura de Rio Branco confirmou que só agora, em pleno mês de agosto e às vésperas da reta final do calendário escolar, os alunos da rede municipal de ensino começarão a receber os uniformes escolares. O anúncio foi feito pelo prefeito Tião Bocalom e pelo vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene.
A entrega, que deveria ter acontecido no início do ano letivo, chega com meses de atraso, obrigando milhares de crianças a estudarem sem farda durante quase todo o período escolar de 2025. Para muitos pais, trata-se de um descaso da gestão municipal, que só agora, em clima de pré-eleição, resolve cumprir a promessa.
Segundo a Prefeitura, a distribuição será feita de forma escalonada, já que não há condições de entregar em todas as escolas ao mesmo tempo. Os uniformes foram confeccionados em 36 malharias locais, o que de fato movimentou a economia e gerou empregos na cidade. Ainda assim, a demora no processo levanta críticas sobre prioridades da gestão.
O vice-prefeito Alysson Bestene tentou justificar a ação afirmando que “é gratificante ver esse projeto se concretizar e beneficiar os estudantes e a comunidade local”. No entanto, a população se questiona: de que adianta entregar uniformes no fim do ano letivo, quando os alunos praticamente não terão tempo de usá-los?
Com a proximidade de 2026 ano eleitoral em que Bocalom deve disputar o governo do Acre —, o episódio deixa no ar a sensação de que a medida está mais voltada para fins políticos do que para a valorização da educação municipal. Afinal, os alunos foram esquecidos durante meses e agora recebem o que deveria ter sido garantido no começo das aulas.
Plano de voo revela uso de jatinho pago com dinheiro público por Gladson Cameli e Mailza Assis em viagem a evento partidário em Brasília
Governado Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis – Foto: Reprodução Facebook
O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), e a vice-governadora Mailza Assis (PP), mais uma vez transformaram a máquina pública em instrumento para atender a interesses particulares e partidários. Na última semana, ambos viajaram para Brasília a bordo do jatinho executivo alugado pelo governo do Acre por R$ 25 milhões, em contrato recém-renovado. (Veja o palno de voo abaixo)
O objetivo da viagem? Participar de um evento político de formalização da federação entre o Progressistas e o União Brasil — algo que nada tem a ver com o interesse direto da população acreana.
O luxo às custas do povo
Enquanto milhares de famílias no Acre enfrentam problemas de saúde pública, desemprego e falta de infraestrutura, o governador insiste em manter um estilo de vida incompatível com a realidade da maioria. Ao invés de voar em avião comercial, como faria qualquer cidadão comum ou gestor responsável, Cameli preferiu usar o jatinho exclusivo, custeado com dinheiro dos acreanos.
E não parou por aí. Além do governador e da vice, assessores e membros da imprensa estatal acompanharam a comitiva, qua talvez todos com diárias pagas pelo erário, numa demonstração que pode ser abuso de recursos públicos.
Deboche com a Justiça e com a sociedade
O mais grave é que o evento já tinha data previamente agendada, o que permitiria ao governador organizar-se com antecedência e utilizar voos comerciais regulares. Mas, para Cameli, a regra é outra: viver como milionário, ainda que às custas de um estado pobre.
Ao registrar em fotos e vídeos a viagem e a participação no ato político, o governador transformou a cena em um deboche à sociedade e à Justiça acreana, que parece assistir a essa farra sem reação.
O Acre como patrimônio privado
Com o uso indiscriminado do jatinho e diárias, Gladson Cameli confirma aquilo que os acreanos já percebem: o governo se transformou em uma espécie de patrimônio privado, utilizado para sustentar os desejos de luxo de seus ocupantes.
Enquanto o povo continua pagando a conta, o Acre segue sendo tratado como brinquedo nas mãos de um governador que confunde gestão pública com privilégios pessoais.
A reportagem deixa espaço aberto para que o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis se manifestem sobre o uso do jatinho e das diárias pagas com recursos públicos.
